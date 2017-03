Kiên Giang: Con tôm “giết” cây lúa?

Ông B. (ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang) có tám công ruộng tại địa phương này. Ông B. đã cho người khác mướn ruộng trong thời hạn hai năm với thỏa thuận mỗi năm người này phải trả cho ông 144 giạ lúa.

Vào năm thứ nhất, người mướn vẫn làm ruộng và trả lúa cho gia đình ông B. bình thường. Nhưng đến năm thứ hai thì người này không mướn nữa và đã trả lại đất cho ông B. với lý do “đất bị nhiễm mặn gây chết lúa”. Cho rằng đất mình bị nhiễm mặn là do nước từ hồ nuôi tôm của bà Nguyễn Thị Nhàn (ở sát bên) tràn qua, ông B. yêu cầu bà Nhàn phải thuê tám công đất mà người mướn đã trả lại. Bà Nhàn cũng đồng ý nhưng không canh tác mà bỏ đất hoang và không chịu trả lúa. Do vậy, ông B. đã kiện đòi bà Nhàn phải trả cho mình 144 giạ lúa.

Tháng 4-2008, tại phiên xử sơ thẩm, bà Nhàn cho biết: Khi nuôi tôm, bà có làm đê bao, có mương xả phèn và ngăn nhiễm mặn rất cẩn thận. Ngoài ra, bà có chừa lại một khoảng đất ruộng sát đất của ông B. để ngăn nhiễm mặn... Tuy nhiên, TAND huyện Vĩnh Thuận đã nhận định: Việc bà Nhàn đưa nước mặn vào nuôi tôm đã làm nguồn nước xung quanh nhiễm mặn và gây chết lúa trên đất của ông B. Hơn nữa, đây là khu vực chưa được nhà nước cho nuôi tôm. Gia đình bà Nhàn đã làm trái luật khi tự ý nuôi tôm làm thiệt hại đến lợi ích của người khác. Mặt khác, trong biên bản hòa giải ngày 4-7-2007 của ấp, bà Nhàn đã đồng ý bồi thường thiệt hại cho ông B. Trên cơ sở này, TAND huyện Vĩnh Thuận xử buộc gia đình bà Nhàn phải trả cho ông B. 144 giạ lúa.

Tháng 7-2008, khi xử phúc thẩm vụ án, TAND tỉnh Kiên Giang đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bà Nhàn, đồng thời giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Theo bà Nhàn, cách xét xử vừa nêu của hai cấp tòa đã làm bà bị thiệt. Bởi lẽ cần phải có một cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, xác định chính xác nguyên nhân gây chết lúa trên đất nhà ông B. Chưa kể chữ ký trên biên bản hòa giải ngày 4-7-2007 được các tòa dùng làm căn cứ xét xử không phải là chữ ký của bà. Hôm đó, khi không đồng ý với nội dung hòa giải, bà đã bỏ về và không hề ký tên vào biên bản...

Hiện bà Nhàn đã gửi đơn đề nghị VKSND tối cao và TAND tối cao xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm. Nên chăng các tòa sẽ thực hiện việc trưng cầu giám định nguyên nhân lúa chết và chữ ký được cho là của bà Nhàn trên biên bản hòa giải để kết quả xét xử thuyết phục hơn.