Kiện hành chính không cần khiếu nại trước

Người tập sự hành nghề luật sư không được tham gia tố tụng Thông tư số 21 ngày 1-12-2010 của Bộ Tư pháp quy định: Người tập sự chỉ được giúp luật sư (LS) hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp mà không được tham gia tố tụng, không được nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng. Đây là điểm mới so với Pháp lệnh Luật sư năm 2001. Ngoài ra, người muốn tập sự hành nghề LS phải lựa chọn và tự thỏa thuận với một tổ chức hành nghề LS để tập sự. Chi nhánh của tổ chức hành nghề LS VN và chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại VN cũng được nhận người tập sự hành nghề LS. Thời gian tập sự hành nghề LS là 18 tháng. Người tập sự hành nghề LS có quyền đề nghị thay đổi LS hướng dẫn nếu LS hướng dẫn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm; vì lý do sức khỏe hoặc vì các lý do khách quan khác.