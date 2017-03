Kiến nghị sớm rót vốn làm đường Đào Trí

Cuối năm 2013, quận đã đề nghị Sở GTVT xem xét, kiến nghị UBND TP bố trí nguồn vốn thực hiện dự án. Đầu năm 2015, UBND TP đã có quyết định giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (đợt 1), nguồn vốn ngân sách thành phố và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), trong đó ghi vốn thực hiện dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Đào Trí với chiều dài 1,7 km.

Cũng theo UBND quận 7, đối với các hạng mục còn lại (đầu tư nâng cấp mặt đường, cải tạo hệ thống thoát nước đoạn còn lại của đường Đào Trí), quận 7 sẽ tiếp tục kiến nghị TP và Sở GTVT sớm bố trí vốn thực hiện. Trước mắt, nhằm đảm bảo giao thông và mỹ quan đô thị tuyến đường này, quận 7 giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7 sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên.

Trước đó, ngày 15-5, Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Dân phải năn nỉ xe đi chậm vì bụi mù trời” phản ánh tình trạng xuống cấp của đường Đào Trí. Nhiều năm nay người dân sống hai bên đường phải sống trong cảnh khói bụi, lầy lội. Quá bức xúc về tình trạng này, người dân đã dựng bảng yêu cầu các xe vận chuyển chậm lại để giảm bụi nhưng tình trạng trên vẫn không được khắc phục.

Sau khi báo đăng, ông Võ Hoàng Việt Tuấn, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 4, có công văn gửi đến báo cho biết: Qua kiểm tra thực tế hiện trường, khu quản lý nhận thấy tuyến đường trên do UBND quận 7 quản lý. Hiện nay mặt đường xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn giao thông cũng như khó khăn cho việc sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực. Để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và tránh các tai nạn đáng tiếc, nhất là thời tiết đang trong mùa mưa bão, khu quản lý đề nghị UBND quận 7 chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, có kế hoạch sửa chữa tuyến đường nêu trên trong thời gian sớm nhất.

NGUYỄN HIỀN