Kiện sai chỗ, mất toi chiếc Mẹc!

Nghịch cảnh trên đã xảy ra với ông Võ Văn Chủng (ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Tháng 4-2007, ông Chủng mua SIM điện thoại mang số 0938942271 để sử dụng. Giữa tháng 7-2007, ông Chủng “vui hết biết” khi nhận được thông báo số SIM trên đã trúng giải đặc biệt đợt hai trong chương trình khuyến mãi “Gìn giữ sự hài lòng” của MobiFone. Giải thưởng là một ôtô Mercedes Benz E-200K trị giá 92.000 USD.

Mượn điện thoại rồi chiếm giữ

Lập tức, ông Chủng chạy ù đến Trung tâm Thông tin di động MobiFone khu vực II và được thông báo về đợi ngày phát giải. Mừng quá, ông ghé quán cà phê gần nhà do vợ chồng ông Nguyễn Huy Ten làm chủ. Là chỗ quen biết với chủ quán, ông Chủng không giấu giếm chuyện mình đã trúng thưởng chiếc Mẹc.

Được một lát, ông Ten hỏi mượn điện thoại của ông Chủng để gọi nhờ. Nào ngờ, khi cầm được điện thoại trong tay, Ten đi lên phía trước quán rồi đón xe chạy thẳng về quê (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) ngay trong đêm. Tiếp đó, Ten hẹn Chủng chở vợ con Ten về quê để Ten trả điện thoại. Nhưng khi đến nơi, Ten không gặp mặt Chủng mà chỉ gọi điện thoại yêu cầu chia đôi giải thưởng. Đề nghị này đã không được ông Chủng chấp thuận. Thế là ngoài việc thông báo với MobiFone thẻ SIM bị mất, ông Chủng đã gửi đơn đến Công an huyện Đức Hòa tố cáo hành vi chiếm đoạt SIM của ông Ten.

Phần ông Ten, sau khi có SIM đã đi khai báo trúng thưởng tại cửa hàng MobiFone ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, sau khi báo thưởng xong, Ten giao máy điện thoại cùng SIM cho cha vợ chứ không đi lãnh giải thưởng.

Đáng nói là ông Chủng mất rất nhiều thời gian để chờ đợi cơ quan chức năng làm rõ số phận của SIM trúng thưởng bị chiếm đoạt. Đầu tháng 11-2007, khi sự thể chưa đâu vào đâu thì ông Chủng nhận được hung tin: Phía MobiFone không đồng ý trao chiếc Mẹc cho ông vì “đã hết hạn trao giải theo đúng thể lệ chương trình”. Giải thưởng được nơi đây giữ lại và xử lý theo quy định của trung tâm.

Mãi đến đầu tháng 12-2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An mới có bản kết luận vụ chiếm đoạt SIM trúng khuyến mãi nói trên. Cụ thể là ông Ten mượn và chiếm giữ chiếc điện thoại có SIM trúng trưởng mà theo ông Ten, đó là SIM do ông Chủng mua giùm vợ mình. Công an tỉnh Long An cho rằng không có cơ sở để khởi tố hình sự đối với ông Ten. Ngoài ra, cơ quan này cũng hướng dẫn ông Chủng nộp đơn khởi kiện ông Ten tại TAND huyện Đức Hòa (nơi ông Chủng cư ngụ) để đòi quyền sở hữu tài sản (là chiếc Mẹc trúng thưởng nêu trên).

Không tòa nào chịu giải quyết!

Theo Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp dân sự là TAND nơi bị đơn cư trú. Song ông Chủng đã thực hiện đúng như hướng dẫn nêu trên của công an tỉnh bằng cách nộp đơn đến TAND huyện Đức Hòa, Long An (chứ không phải là TAND huyện Lai Vung, Đồng Tháp nơi ông Ten cư trú).

Giữa tháng 5-2008, TAND huyện Đức Hòa ra quyết định chuyển hồ sơ đến TAND huyện Lai Vung để nơi đây thụ lý, giải quyết vụ án đúng thẩm quyền.

Ngặt nỗi, TAND huyện Lai Vung lại chuyển trả hồ sơ ngược về TAND huyện Đức Hòa vì cho rằng “TAND huyện Đức Hòa không có thẩm quyền chuyển hồ sơ khác tỉnh”. Hồi đáp, TAND huyện Đức Hòa viện dẫn quy định của TAND tối cao cho phép các tòa án cấp huyện có thẩm quyền chuyển vụ án sang một tòa án cấp huyện khác không cùng một tỉnh. Thế nhưng lý lẽ này đã không thuyết phục được TAND huyện Cao Lãnh. Hiện chánh án TAND huyện Đức Hòa đã gửi công văn đề nghị chánh án TAND tối cao phân định thẩm quyền giải quyết vụ án trên.

Luật sư Phạm Quốc Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng vào thời điểm này, ông Chủng có thể tự mình nộp đơn khởi kiện tại TAND huyện Lai Vung mà không cần thụ động ngồi chờ hai tòa đùn qua đẩy lại. Cũng theo luật sư Hưng, ông Chủng nên cân nhắc về bị đơn mà ông muốn kiện. Giả sử ông Chủng đã xác nhận chính thức danh tính của mình tại MobiFone về việc trúng thưởng, được nơi đây ghi nhận cụ thể bằng văn bản thì ông có thể yêu cầu MobiFone trả thưởng cho mình. Bởi lẽ việc bị chiếm giữ SIM trái phép (có công an xác nhận) là trường hợp bất khả kháng nên ông không thể đến lãnh thưởng đúng hạn. Ông đã khai báo việc mất SIM với đơn vị trả thưởng và hiện đã tìm thấy SIM trúng thưởng đó. Ngược lại, nếu trước đây ông chỉ khai báo miệng mình trúng thưởng thì nay ông chỉ nên khởi kiện đối với người đã chiếm giữ SIM trúng thưởng bất hợp pháp.

Nên chăng, MobiFone sẽ châm chước để dành cho ông Chủng một cơ hội trúng thưởng? Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc các thông tin liên quan đến vụ việc này trong thời gian sớm nhất.