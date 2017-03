Kiện trời, kiện đất, kiện ai bây giờ!

Thái độ mập mờ khó hiểu Có nhiều điều rất lạ trong vụ việc của những hộ dân ở ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An). Đầu tiên, họ là những người trực tiếp khai hoang, hiện vẫn đang canh tác nhưng người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là họ mà là một số cán bộ nào đó. Kế đó, khi đất bị thu hồi để làm dự án, những người khai hoang, canh tác ổn định và lâu dài trên những thửa đất này lại không được bồi thường, hỗ trợ mà người nhận được những khoản này lại là những người nào, ở đâu mà họ không hề được biết… Những việc nói trên có lẽ phải do cơ quan thanh tra có thẩm quyền kết luận. Điều này là hết sức cần thiết, vì người dân cần có câu trả lời công khai, minh bạch, tránh suy diễn không đúng bản chất sự việc. Nhưng trước mắt, nếu UBND tỉnh Long An đã hủy các quyết định giải quyết khiếu nại của cấp dưới và hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa thì phải cho dân biết họ phải kiện ai. Muốn vậy, địa phương phải công khai danh tính những người tranh chấp, những người đã được UBND huyện Đức Hòa cấp giấy chủ quyền, thậm chí công khai cả số của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho những người đó. Có như thế thì người dân mới biết rõ những “bị đơn” mà mình sẽ kiện. Nếu không, dân làm sao biết kiện ai bây giờ. Và nếu có kiện thì làm sao tòa án xác định được bị đơn để xem xét, thụ lý vụ kiện… HOÀNG VIỆT