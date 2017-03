Kinh doanh cũng cần có lương tâm

Theo anh, tiết kiệm là chuyện nhỏ, tính an toàn và bảo đảm sức khỏe nhờ ăn thức ăn sạch mới là chuyện lớn.

Tôi nhớ chuyện người hàng xóm nhận đặt nấu tiệc cưới. Lần nọ, món gỏi chị làm gây ngộ độc. Nhiều thực khách sau đám cưới bị ói mật xanh mật vàng, có người còn phải vào bệnh viện cấp cứu. Sau đợt đó, không có mấy người dám đặt tiệc cưới chỗ chị nên chị phải bỏ nghề. Tết nguyên đán năm rồi, xóm tôi có người nhận làm bánh chưng Tết. Vì tình làng nghĩa xóm, lại chỗ quen biết nên nhiều người đặt bà làm bánh. Vậy mà trong lần đầu tiên, nhân thịt heo trong bánh bà làm bị thối. Ngại chỗ hàng xóm nên mọi người chỉ rỉ tai nhau chứ không phản ánh trực tiếp. Nhưng sau đó lượng khách ghé chợ mua thịt của bà cũng giảm đáng kể.

Gần đây, thông tin về thực phẩm không bảo đảm an toàn xuất hiện dày đặc trên báo chí. Ở huyện Bình Chánh, cách đây hơn một tuần, cơ quan chức năng phát hiện sáu tấn chân gà nhập khẩu mốc xanh, mốc đen, biến chất, nhiễm khuẩn trầm trọng. Trước đó ít ngày, huyện này cũng phát hiện 72 tấn chân gà không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Lòng bàn chân con gà khi mổ ra có mủ sền sệt do bị nhiễm trùng. Ở tỉnh Đồng Nai, hồi tháng 7, cơ quan chức năng phát hiện hơn một tấn thịt heo và nội tạng heo không có dấu kiểm dịch, bốc mùi hôi thối, tím tái. Ngay trong một siêu thị có tiếng người ta cũng phát hiện gần 500 kg thịt bò, cừu nhập khẩu đã có mùi ôi thiu, đang trong giai đoạn biến đổi màu. Rồi thì thịt trâu, dồi trường, pín dê, chân dê... không đạt tiêu chuẩn đang lưu thông trên thị trường với khối lượng đáng sợ.

Không những thịt mà sữa, nước cũng không đảm bảo vệ sinh và chất lượng. Vừa qua, hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa bị bêu tên trên báo vì chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nước uống không đạt chuẩn thì ngang nhiên “chảy” vào trường học khi chưa có giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm. Ngay cả rượu cũng bị phát hiện thiếu chất lượng gây ngộ độc, dẫn đến tử vong hoặc tàn tật vĩnh viễn.

Hàng loạt mánh khóe chế biến thực phẩm sao cho có lời được nhà kinh doanh áp dụng. Nào là ướp phụ gia cho thực phẩm tươi lâu, ướp hàn the cho giò chả giòn hơn, dùng hóa chất để tẩy trắng da heo... Nhiều phụ gia này là thủ phạm gây nên bệnh ung thư cho con người.

Vì lợi nhuận, nhà sản xuất kinh doanh cứ tuồn hàng ra thị trường bất chấp chất lượng sản phẩm nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Thực phẩm mất an toàn vẫn âm thầm tìm đường vào nhà bếp, nằm trên bàn ăn của mỗi gia đình. Ăn uống là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, không loại trừ chính những thành viên trong gia đình người kinh doanh thực phẩm. Liệu họ đã nghĩ đến chuyện thực phẩm do họ vô tâm đẩy ra thị trường cũng có ngày tìm đường trở về chính bếp ăn của gia đình họ?

Pháp luật đã có quy định ràng buộc trách nhiệm và xử phạt nghiêm khắc đối với người kinh doanh vi phạm pháp luật. Nhưng trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà quản lý không thể đủ ba đầu sáu tay để ngăn chặn thực phẩm thiếu an toàn. Vậy nên bên cạnh việc kêu gọi “Hãy là người tiêu dùng thông minh”, lời kêu gọi “Hãy là người kinh doanh có lương tâm” cũng đang ở mức khẩn thiết.

LÊ UYỂN NHI (Đường Quang Trung, quận Gò Vấp)

Giật mình với truyện tranh không lành mạnh

Con bé cạnh nhà tôi học lớp 3, hay chúi mũi đọc truyện tranh. Lần đó, thử lật một vài trang, tôi thật sự bị sốc khi nhìn thấy những bức tranh vẽ cảnh âu yếm, ôm ấp, hôn nhau và những câu đối thoại mà tôi cứ ngỡ mình đang xem một cuốn sách về... giới tính.

Những nhân vật trong truyện đa phần là học sinh cấp hai hoặc cấp ba. Cốt truyện chỉ xoay quanh chuyện yêu đương, chuyện tranh giành người yêu dẫn đến sự thù hằn, đánh đấm nhau. Có chuyện kể một cậu học sinh xấu hổ vì đã 16 tuổi mà chưa làm “chuyện ấy”; chuyện một cậu bạn hồn nhiên kể về việc mình và cô bạn gái “yêu nhau” như thế nào...

Thấy tôi thắc mắc về những cuốn truyện này, con bé đáp tỉnh queo: “Cô thích thì mướn về đọc, nhiều lắm!”. Tôi lân la thử một số tiệm cho thuê truyện thì đúng là có hàng trăm cuốn truyện có nội dung như thế được cho thuê khắp các tiệm cho thuê truyện và trẻ con tha hồ đọc tại chỗ hoặc mướn về nhà. Những cuốn truyện này hầu hết là của NXB Thanh Hóa.

Tôi nhớ thời tôi còn bé, hầu hết truyện tranh là truyện dành cho thiếu nhi. Những cuốn truyện rất bổ ích cho lứa tuổi mới lớn như Tâm hồn cao thượng, Cô tiên xanh, Sách dạy làm người. Ngày nay, sao lại có thêm những truyện tranh bậy bạ, dễ làm ảnh hưởng đến con trẻ như thế?

Mặc dù nhiều cuốn truyện cũng có ghi chú “Truyện cấm trẻ em dưới 18 tuổi” nhưng liệu có cấm được không hay chú thích này chỉ gây thêm tò mò cho các em? Càng nghĩ tôi càng thấy lo vì dường như một số nhà xuất bản chưa lưu ý đến biện pháp giáo dục đúng hướng cho các em.

TƯỜNG LAM (Bình Thạnh, TP.HCM)