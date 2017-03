Kinh nghiệm pháp lý: Đưa con vào trường giáo dưỡng

KINH NGHIỆM PHÁP LÝ:

Theo luật, “đưa vào trường giáo dưỡng” là một trong những biện pháp xử lý hành chính, đồng thời cũng là một trong những biện pháp tư pháp được áp dụng để xử lý về hình sự. Việc áp dụng biện pháp này chỉ được thực hiện đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật hoặc phạm tội.



Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định về biện pháp “đưa vào trường giáo dưỡng” quy định: “Đưa vào trường giáo dưỡng do chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) quyết định đối với người chưa thành niên có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại khoản 2 điều này để học văn hóa, giáo dục hướng nghiệp, học nghề, lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của trường...”.



Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng bao gồm:



1. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự;



2. Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định;



3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp vặt, lừa đảo nhỏ, đánh bạc nhỏ, gây rối trật tự công cộng mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định.



Trong lĩnh vực hình sự, khoản 1 Điều 70 Bộ luật hình sự quy định “đưa vào trường giáo dưỡng” là một trong những biện pháp tư pháp có tính chất giáo dục, phòng ngừa có thể được áp dụng đối với người chưa thành niên (người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi) phạm tội. Cụ thể là: Tòa án có thể áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng từ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên phạm tội, nếu thấy do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của người đó mà cần đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ”.



Như vậy, người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật hoặc phạm tội có thể bị áp dụng biện pháp “đưa vào trường giáo dưỡng” trong lĩnh vực hành chính hoặc hình sự.



Và điều 25 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy định về biện pháp xử lý “đưa vào cơ sở giáo dục” như sau:



1. Đưa vào cơ sở giáo dục do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, áp dụng đối với người có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại khoản 2 điều này để lao động, học văn hóa, học nghề, sinh hoạt dưới sự quản lý của cơ sở giáo dục.



Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục là từ sáu tháng đến hai năm.



2. Đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục là người thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ chức trong nước hoặc nước ngoài, tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân, của người nước ngoài, vi phạm trật tự, an toàn xã hội có tính chất thường xuyên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp này nhưng không có nơi cư trú nhất định.



Như vậy, trường hợp N. nếu đủ các điều kiện tại quy định trên, vợ chồng anh T. có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét áp dụng biện pháp “đưa vào cơ sở giáo dục” để có thể giáo dục, uốn nắn con sống tốt hơn.

HOÀNG YẾN



(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 185)



Bỏ công bỏ việc, vợ chồng anh T. về nhà tìm hiểu thì biết con đã bỏ học, giao du với đám bạn xấu đua đòi, ăn chơi lêu lổng. Dạy dỗ thế nào N. cũng không nghe mà còn dọa ngược lại cha mẹ sẽ bỏ nhà đi. Lo cho con sẽ đi vào con đường xấu, vợ chồng anh T. đã nhờ một văn phòng luật sư tư vấn về việc đưa con vào trường giáo dưỡng.