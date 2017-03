Kịp thời xử lý hành vi bạo lực gia đình!

Công an triệu tập cha mẹ cô gái Ngày 28-9, một nguồn tin cho hay Công an phường 7, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã triệu tập vợ chồng ông Mai Văn Lộc (khu phố Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên) để lấy lời khai ban đầu, xác minh việc ông bà này hành hạ con gái của mình là Mai Thị Diễm Phương (18 tuổi) do không chịu lấy chồng. Bước đầu ông Lộc thừa nhận có lấy mẻ thủy tinh rạch rồi đổ cồn vào để xóa các hình xăm ở phần dưới lưng em Phương. Ngoài ra, cơ quan này cũng tiến hành làm việc với một số nhân chứng để xác minh vụ việc. Cùng ngày, đại diện Công an phường 7 đã đến UBND phường này xác minh tuổi của Phương khi đăng ký kết hôn. Bà Đào Thị Thu Hảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường 7, trước đây là cán bộ tư pháp trực tiếp làm thủ tục đăng ký kết hôn cho anh Lê Thanh Tuấn (28 tuổi, ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) và em Phương khẳng định khi đăng ký kết hôn, Phương đã đủ 18 tuổi. Bà Hảo cho biết khi thấy Phương có biểu hiện không bình thường lúc đến đăng ký kết hôn, bà Hảo nói với Phương: “Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ký giấy” nhưng Phương không nói gì. Dù đã làm xong thủ tục nhưng thấy em Phương tỏ ra xa lạ với chồng, bà Hảo đã giữ lại giấy tờ, hẹn ba ngày sau quay lại. Sau đó Phương và Tuấn đến ký nhận giấy chứng nhận kết hôn. -Chiều cùng ngày, bác sĩ Hoàng Cao Nhã, khoa Ngoại chấn thương BV Đa khoa Phú Yên, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Phương, cho biết có thể Phương đã trốn khỏi bệnh viện. Tối 27-9, Phương lén đi ra bệnh viện, sáng hôm sau có trở lại một lát rồi lại bỏ đi. Theo bác sĩ Nhã, vết bỏng phần dưới lưng em Phương đã bị nhiễm trùng nặng do không được chữa trị kịp thời, hiện nhiều vùng đã bắt đầu hoại tử… Trước đó, khi tiếp xúc với PV, em Phương tỏ ra lo sợ cha mẹ, người chồng chưa cưới có thể tìm đến bệnh viện để tiếp tục đánh đập em. TẤN LỘC