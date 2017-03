Kỳ 5: Đại đa số người thi biết cách bỏ phiếu bầu

Đáp án và thang điểm Câu 1: Bạn hãy cho biết cách thức bỏ phiếu nào dưới đây là đúng? a. Cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử; b. Cử tri không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; c. Cử tri không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu. d. Cả a, b, c đều đúng. Đáp án: d Bài chọn đáp án d được 5 điểm. Câu 2: Bạn hãy nêu một trong những nguyên tắc của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. (Dẫn điều luật và phân tích không quá 200 chữ về nguyên tắc ấy). + Bài nêu một trong những nguyên tắc dưới dây được 2 điểm: a. Nguyên tắc phổ thông. b. Nguyên tắc bình đẳng. c. Nguyên tắc trực tiếp. d. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. Bài có phân tích thêm về nguyên tắc đã nêu: thêm 1 điểm. + Bài dẫn Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (có thể dẫn thêm Điều 7 Hiến pháp) được 2 điểm.