Kỷ luật hai thượng tá công an

Trước đó, ông Triệu đã bị Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Công an tỉnh Long An kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng. Trong nhiều năm, ông Triệu đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo một số cán bộ lãnh đạo công an tỉnh có dấu hiệu sai phạm trong công tác; tố cáo cán bộ trong đơn vị có biểu hiện tiêu cực. Qua thẩm tra, cơ quan chức năng kết luận việc tố cáo của ông Triệu là không có căn cứ nhưng ông vẫn tiếp tục gửi đơn tố cáo.

Trước đó, thượng tá Trần Công Bích, nguyên phó Phòng Xây dựng phong trào Công an tỉnh Long An, do làm đơn mạo danh tố cáo sai sự thật cũng đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo về Đảng và chính quyền.

Theo H.Hùng (NLĐ)