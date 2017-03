Làm thế nào để đạt được mọi thứ bạn muốn?

Đạt được những gì bạn muốn trong sự nghiệp và cuộc sống không hề khó khăn như bạn nghĩ.



Tôi rất may mắn cả về nghề nghiệp và cuộc sống cá nhân và đã biết được 7 chiếc chìa khóa giúp tạo nên sự may mắn đó. Thực chất, trong mọi việc, tôi luôn đặt người khác lên trước rồi sau đó mới tính đến những gì mình mong muốn. Tôi sẽ viết chi tiết về điều này trong cuốn sách thứ ba (sẽ xuất bản năm sau) của mình.



Trong lúc đó, bạn có thể nghiên cứu bí quyết giúp bạn thành công trong mọi việc mình làm:



Trước tiên hãy lắng nghe đã và đừng bao giờ ngừng lắng nghe



Lắng nghe là một kỹ năng quan trọng nhất trong các mối quan hệ cá nhân và công việc. Ernest Hemingway đã từng nói rằng: "Khi mọi người nói, bạn hãy lắng nghe trọn vẹn. Hầu hết mọi người không bao giờ lắng nghe”.



Điều này thật buồn nhưng lại rất thật: Hầu hết mọi người đều có lịch trình riêng và quá bận rộn nói (hoặc chờ để được nói) nên không thể lắng nghe bạn. Vì vậy nghịch lý ở đây là: Nếu bạn (không giống những người khác) có thể thực sự lắng nghe với sự thấu hiểu thì mọi người sẽ thích bạn và sau cùng sẽ trao cho bạn những gì bạn muốn.



Giúp đỡ những người khác



Đây lại là một nghịch lý khác nhưng lại rất hiệu quả: Khi bạn muốn điều gì đó từ ai đó, thay vì hỏi xin, hãy giúp người đó có được thứ mà ông/bà ta muốn.



Nếu bạn không biết ông/bà ta muốn gì, thì chỉ cần hỏi một cách đơn giản: “Tôi có thể giúp gì cho ông/bà”? Vì có quá nhiều người chỉ muốn tư lợi cho bản thân nên khi bạn thực sự tìm cách giúp những người khác thành công với các mục tiêu và mơ ước của họ thì bạn sẽ trở nên nổi bật.



Và những người đó sẽ thực tâm giúp lại để bạn đạt được thành công và trao cho bạn mọi thứ bạn muốn. Hãy giúp những người khác trước mà không màng đến bất cứ thứ gì, và những gì bạn nhận lại được sẽ rất to lớn.



Hãy là chính mình: Đáng tin, minh bạch và mềm yếu



Oprah Winfrey đã từng tuyên bố rằng "Tôi đã không biết rằng là đáng tin cậy theo cách của chính mình lại khiến tôi giàu có đến thế. Nếu biết trước thì tôi đã thực hiện từ sớm hơn”.



Các chuyên gia, đặc biệt là các thế hệ trước đã từng có thời gặp khó khăn với sự đáng tin cậy và minh bạch tại công sở. Mọi người, đặc biệt là nam giới và những người kém hiểu biết thường cảm thấy dễ bị tổn thương trong giai đoạn khó khăn.



Nhiều người cũng không chắc chắn nên hé lộ bao nhiêu thông tin trên mạng, tại nơi làm việc hay với những người bạn mới gặp. Nhưng thật khó lựa chọn vì sự đáng tin cậy, minh bạch và mềm yếu đều xuất phát từ sự tin cậy.



Và khi mọi người tin cậy bạn, họ sẽ làm bất cứ điều gì vì bạn. Hãy cởi mở với mọi người, nắm lấy cơ hội và bạn sẽ được trả công xứng đáng.



Hãy kể chuyện chứ đừng bán



Cũng quan trọng như việc lắng nghe và giúp đỡ người khác, để có được những gì mình muốn, cuối cùng bạn phải nói cho mọi biết thứ đó là gì. Nhưng không ai muốn bị bán hàng cả.



Vì thế, dù bạn đang cố gắng bán một sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng hay chính bản thân, hãy từ bỏ việc “bán”. Thay vào đó, hãy tập trung kể một câu chuyện thật hay, quyến rũ khán giả của mình, hãy làm sống động những gì tương lai sẽ đem lại và vẽ nên một bức tranh thật đẹp về những gì sẽ xảy ra nếu bạn có được những thứ bạn muốn.



Khi bạn giỏi kể chuyện, mọi người sẽ muốn trở thành một phần của câu chuyện đó và họ muốn giúp những người khác cũng trở thành một phần của câu chuyện đó.



Truyền đam mê vào mỗi sự tương tác



Sự đam mê có thể lây nhiễm và sự thiếu đam mê cũng vậy. Nếu bạn không đam mê những gì mình đang nói đến thì tại sao những người khác lại phải quan tâm tới nó? Nếu bạn muốn thứ gì đó, bạn phải hào hứng và tận tâm hơn với nó hơn bất cứ ai khác.



Nếu bạn không đam mê nó thì có thể nó không thực sự quan trọng với bạn. Không phải mọi người đều có siêu năng lượng và hướng ngoại, mặc dù những phẩm chất này có thể giúp truyền đi sự đam mê trong nhiều trường hợp.



Chỉ riêng niềm đam mê và năng lượng thôi cũng đã giúp tôi tốt nghiệp đại học và có công việc đầu tiên. Nhưng sau cùng, bạn không cần phải xô đổ các bức tường để thuyết phục ai đó về thứ gì đó. Bạn chỉ cần bộc lộ niềm đam mê thực sự của bạn theo cách chân thành nhất với bạn.



Gây ngạc nhiên và thích thú đối với những người khác



Bạn có biết rằng khi bạn rảo bước trong một casino (sòng bạc), luôn có một chiếc máy đánh bạc ở phía sau nói với cả thế giới rằng có một người đang sắp vớ được món hời không? Đây chính là cái mà các nhà tâm lý xã hội học gọi là những phần thưởng thay đổi.



Bạn không biết khi nào mình sẽ thắng, bạn chỉ thấy mình có những trải nghiệm tích cực rằng mình cảm thấy hứng khởi ngay cả khi bạn không giành chiến thắng. Khi bạn gây ngạc nhiên và thích thú cho người khác thì bạn không chỉ làm họ vui mà bạn còn nhắc cho họ nhớ rằng bạn là kiểu người có thể khiến họ nhanh chóng cảm thấy ngạc nhiên và thích thú thêm.



Một số ví dụ kinh điển là: mua hoa về nhà tặng vợ mà không có lý do gì, nói với một khách hàng là đơn hàng của anh ta sẽ được chuyển tới vào tuần sau nhưng ngay sáng hôm sau đã chuyển hàng, và giờ hãy báo cho một khách hàng bất kỳ rằng cô ấy đã trúng một giải thưởng.



Nếu bạn biết vượt qua khỏi lối mòn cũ để tạo ra những trải nghiệm đặc biệt cho mọi người vào lúc họ ít trông đợi nhất, bạn sẽ nhận được những kết quả rất to lớn.



Dùng bốn từ quan trọng nhất trong kinh doanh và cuộc sống của bạn



Hãy nói "Tôi xin lỗi" khi bạn mặc lỗi và “cảm ơn” càng nhiều càng tốt. Những từ này thật đơn giản, thế mà mọi người thường coi nhẹ tầm quan trọng của việc nói ra chúng. Ai cũng mắc lỗi và ai cũng biết điều đó.



Vấn đề không phải là bạn mắc lỗi mà là khi mắc lỗi bạn quá tự cao hoặc quá xấu hổ đến mức không dám bộc lộ sự mềm yếu, ân hận và xin lỗi. Chỉ cần nói "Tôi xin lỗi" và để người khác tha thứ cho bạn để bạn có thể tiếp tục tiến lên và sau cùng đạt được những gì mình muốn. Ngược lại, những lời biết ơn chân thành tới mọi người cũng là cảm xúc đầy sức mạnh để truyền đi và mở ra nhiều cánh cửa.



Tôi đã gửi 3 tấm thiệp cảm ơn viết tay mỗi sáng. Tôi gửi chúng cho nhân viên, khách hàng, các nhà cung cấp, giới truyền thông và bạn bè và tôi không chỉ phát hiện ra rằng mọi người rất thích nhận những tấm thiệp mà việc viết dòng “cảm ơn” đã giúp tôi có những suy nghĩ tuyệt vời để khởi đầu ngày mới.



Thật ra đây không phải chỉ là việc gửi thiệp mà là việc có sự ghi nhận sâu sắc và quan tâm tới mọi người và thế giới xung quanh bạn.





Theo Học làm giàu