Lắc bầu cua "lua" luôn nhà cửa

Mồi dụ con bạc

Tiết xuân về cũng là lúc những “chợ đỏ đen” di động mọc lên ở những nơi đông người qua lại để mời người có máu đỏ đen thử vận may bằng sáu “món ăn tinh thần” bầu, cua, tôm, cá, gà, nai. Muốn chợ bầu cua được xôm tụ, ăn nên làm ra, nhà “cái” (tức người rung xóc bầu cua) phải kết hợp nhuần nhuyễn với những tay cò mồi của mình. Nguyên tắc cơ bản của những tay cờ gian bạc lận này là không bao giờ đi chung với nhau vì sợ bại lộ là người trong nhà thì chỉ có nước “húp cháo”.

Chọn được chỗ lý tưởng, người rung xóc sòng bày bầu cua ra nền đường. Những tay cò mồi hóa thân thành người đi mua hàng tết, cưỡi xe chạy qua chạy lại rồi tấp vào chơi thử cho biết. Trần V. (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) được xem là “siêu mồi”. Đêm 30 tết năm nào cũng vậy, dẫu có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy V. vì gã còn bận rộn làm mồi cho chủ cái. V. ra chiều cảm thông: “Mình đã hợp đồng với nhà cái mà đánh bài chuồn, họ làm ăn ế ẩm thì... tội nghiệp”.

Nhiều người mất tết vì nướng tài sản vào những trò chỉ nên chơi cho vui. (Ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: ST

V. kể trong giới mồi bầu cua, ngoài việc giả dạng con nhà giàu, họ còn phải đóng kịch khi chơi. Lúc mở hàng và có người đến xem, người mồi phải đặt trúng phóc một con và được nhà cái chung tiền cầm sướng tay cái đã. Người xem thấy dễ ăn liền móc tiền đặt theo cò mồi. Mới đầu người chơi vô mánh đậm, sau thua sặc máu bởi những cái rung bầu cua đầy điêu luyện. Với bộ mặt buồn như trời mưa, người mồi bèn lột đồng hồ, nhẫn vàng chơi luôn. Như con ma đưa đẩy, người chơi cũng nóng mặt lột sạch tiền ra cúng đến khi lên “tăng xông máu” vì thua liểng xiểng mới thất thểu ra về.

H., “đồng nghiệp” của V., 55 tuổi mà có tới 30 năm “thâm niên” trong nghề. Xiết đôi tay dẻo quẹo như diễn viên múa khi trổ tài rung xóc bầu cua điệu nghệ, H. kể mùa bầu cua về là mùa kiếm tiền cho cả năm. H. rung sóc sòng rất giỏi, muốn cho ra con gì thì ra con nấy, “tài hoa” quả thật khó ai bì kịp.

Tết đến xuân về, những đoàn rung xóc bầu cua cùng “người mồi” lại lên đường làm ăn. Hỏi những “chuyên gia” về bầu cua liệu tết này có “chinh chiến” xa không, họ thổ lộ: “Năm nay bà con miền biển bị lũ lụt mất mùa tôm cá nên chỉ hoạt động gần thôi. Phải biết lúc nào “lớn thuyền lớn sóng” chứ?”.

Tai họa bởi trò đỏ đen

Người xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) nhớ hoài chuyện nhà ông Bùi C. tiễn con trai 20 tuổi về thế giới bên kia vào một ngày cuối tháng Chạp vì trò bầu cua. Sáng hôm đó, H. cầm tiền ra chợ Bồng Sơn mua đồ. Đến chợ, thấy người ta chơi bầu cua, H. tò mò ghé xem. Được một chặp thì ngứa tay, H. ham vui nên cũng đặt con tôm và cá nhưng đều trật lất. H. cố gỡ gạc nhưng càng gỡ càng thua, cuối cùng thì cháy túi nên thất thểu về nhà. Thấy con có biểu hiện thất thường, vợ chồng ông C. gạn hỏi thì được con cho biết do thua bầu cua. Nghe thế, ông bà liền la rầy “nhỏ mà mê cờ bạc”. Chỉ có vậy, người thanh niên đã dùng chai thuốc rầy đến khu gò cách nhà 20 m quyên sinh vì xấu hổ. Đến khi người nhà đi tìm thấy thì H. đã chết.

Mùa bầu cua năm ngoái là kỷ niệm tái tê nhớ đời đối với T. (huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Quanh năm suốt tháng với nghề hái dừa và nuôi heo, vợ chồng T. chắt bóp được một số vàng. Sáng 23 tháng Chạp, T. đem vàng đi bán lấy tiền để tậu chiếc xe máy về chở vợ con du xuân. Ngang qua chợ thấy người ta đánh bầu cua ăn quá trời, T. cũng ghé vào chơi vài chục ngàn cho vui. Ngờ đâu thắng đậm, T. “đổ bê tông” nơi mê hồn trận lúc nào không biết. Khi hầu bao cạn bởi những lần rung xóc, T. lấy vàng ra chơi luôn. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ “chiến đấu”, toàn bộ số vàng T. mang theo đã nằm trong tay chủ sòng. Sau sự cố đau điếng này, T. không dám về nhìn vợ con mà đi lang thang như kẻ mộng du. Vợ con tìm đỏ con mắt mới đưa T. về để kịp ăn tết. “Mỗi lần đi chợ là sợ con ma bầu cua quá chừng, nó còn ghê gớm hơn số đề ra đê mà ở” - T. rùng mình.

Cũng vì bầu cua mà cách đây vài năm, ở địa bàn xã Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã xảy ra vụ án gây thương tích. Sáng mùng một tết, bà Trần Thị Trúng bày sòng bầu cua dưới lũy tre làng gần nhà “kiếm cháo lớ”. Trong lúc sát phạt, cái Trúng và người chơi Lê Văn Trung xảy ra mâu thuẫn. Trung la làng: “Tôi trúng mà bà Trúng không chung”. “Mầy đánh trật lất, tao... đéo chung”. Thế là hai bên “chúc tụng đầu năm” bằng lời lẽ khó lọt tai. Ông Trần Sáng và một người anh bênh bà Trúng nên cãi vã inh ỏi với Trung. Hậu quả, Trung bị đánh bằng cây gây chấn thương sọ não. Tuy thoát chết vì đưa đi bệnh viện cứu chữa kịp thời nhưng mỗi khi tết đến xuân về, Trung lại đau đầu bởi kỷ niệm tái tê.

Mới đây, có ông chồng cầm tiền đi mua tivi về cho sắp nhỏ xem cho vui nhà vui cửa nhưng cũng bị “con ma” bầu cua lột sạch không còn đồng xu dính túi. Mấy tay mồi còn bố thí cho ông vài ngàn về xe, không quên vỗ vai hẹn hò: “Mùa sau nhớ tới chơi tiếp nghen”.

Chơi chỉ có trật!

Bộ đồ nghề của giới bầu cua gồm tô, dĩa bằng nhôm, bộ hột, bàn giấy in hình sáu con vật đã được ép nhựa cẩn thận. Giới bầu cua không dại gì mua bộ bầu cua rồi giữ nguyên như vậy để đi “làm ăn”. Bộ hột làm bằng giấy cứng nặng trịch, nhảy chậm như rùa. Vì vậy, người rung bầu cua được mệnh danh là khôn lanh “đầu có sạn”. Họ lột bộ hột làm sẵn ra rồi độn xốp nhẹ vào bề mặt của nó cho giống hệt như ban đầu. Bằng cách này, nhà cái có thể điều khiển được độ nhảy của bộ hột khi rung khiến người chơi phải ngậm đắng nuốt cay chịu lừa mà cứ tin là chuyện may rủi.

So với số đề, đá gà, chơi bài... thì chơi bầu cua được tổ chức khá công khai ngoài đường phố, nơi tập trung đông người qua lại. Chính vì thế, những con ma đỏ đen này thường bị lực lượng công an đến thăm hỏi nhưng như rắn bị chặt đầu này nó lại mọc đầu khác. Những ngày cuối tháng Chạp hằng năm, các khu chợ là nơi tụ tập nhiều chợ chồm hổm bầu cua, bị truy quét nhiều lần. Khi thấy công an đến, kẻ đánh, người rung mạnh ai nấy chạy có cờ. Tang vật thu được tại hiện trường thường chỉ có là bộ đồ nghề, còn tiền thì nhà cái đã nhanh tay quơ chạy.

Dân bầu cua cũng sáng kiến ra kiểu lừa bịp người chơi bằng chiêu: “Công an đến!”. Chúng vờ hô to như vậy khi người đánh đặt số tiền khá lớn. Những lúc dùng chiêu này, chúng nhanh tay lẹ mắt, hốt tiền bỏ bao chạy theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng.

Bầu cua cưa đổ học trò Ở Bình Định gần đây, nhiều phụ huynh học sinh và nhà trường cũng đau đầu trước tình trạng học trò mê bầu cua. Mới đầu tháng Chạp, tại các con đường gần trường vào hai buổi sáng chiều, một số học sinh vây quanh sòng bầu cua “lộ thiên” chơi công khai ăn tiền rất cay cú. Rõ ràng, bầu cua là con ma đỏ đen biến tướng. Nó như lực hút nam châm lôi kéo những cô cậu học trò “ăn chưa no, lo chưa tới”. Có trường hợp dở khóc dở cười khi cậu học trò chụm đầu vào đánh bầu cua nhưng không chen vào được. Mê quá, cậu bèn đứng ngoài, một tay đặt vào sòng, còn tay kia vịn tay lái xe đạp chơi tiếp. Nhưng hỡi ôi, khi nhìn lại thì tay mình đang gác trên xe đạp của người ta, còn xe mình đã bị kẻ gian cuỗm mất từ lúc nào.

TRẦN KIM ANH