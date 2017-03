Lại chuyện giấy giả lọt cửa công chứng

Phản ánh tới báo Pháp Luật TP.HCM, bà NTKC (phường 1, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết: Bà mới bị lừa khi mua một khu đất hơn 3.000 m2 cạnh đường tráng nhựa rộng 8 m tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn).

Dễ dàng qua mặt công chứng

Thông qua lời giới thiệu “lô đất này đang cần bán gấp với giá rẻ” của một người làm “cò” nhà, đất ở Gò Vấp, bà C. đã đi xem khu đất, thương lượng giá cả và đồng ý mua. Trưa 31-5, bà C. được người tự xưng là chủ đất hẹn đến Văn phòng Công chứng Đ. (huyện Hóc Môn, TP.HCM) để làm hợp đồng chuyển nhượng đất. Khi đến nơi, một nhân viên văn phòng không hỏi bà cần gì mà chỉ yêu cầu đưa CMND và hộ khẩu rồi mang vào trong soạn văn bản. Lát sau, có một thanh niên mang giấy chủ quyền bản chính đến và bà trưởng văn phòng công chứng này liền gọi hai bên vào ký hợp đồng chuyển nhượng.

Hai hôm sau, bà C. “khoe” với một người quen về việc mình đã mua được khu đất trên với giá 1,5 tỉ đồng thì mới biết đã bị lừa. Người quen của bà C. kể trước đó cũng được một người chào bán khu đất trên với lời đề nghị làm thủ tục chuyển nhượng tại Văn phòng Công chứng Đ. vì “có người quen” ở văn phòng này. Qua tiếp xúc, do tinh ý, người quen của bà C. còn phát hiện bên bán có tới hai giấy chủ quyền cấp cho cùng khu đất này, có cùng số vào sổ cấp và ngày cấp nhưng đứng tên hai chủ khác nhau. Theo người quen của bà C., nhóm bán đất nói trên là dân làm giấy tờ giả chuyên nghiệp.

Bà C. đã mua khu đất này bằng giấy đỏ giả. Ảnh: THÁI HIẾU

Ngay sau đó, bà C. cầm bản chính giấy chủ quyền khu đất mới mua đến một văn phòng công chứng khác để kiểm tra thì công chứng viên ở văn phòng này phát hiện ngay đó là giấy giả.

Nghi vấn tiếp tay lừa đảo

“Ngoài giấy chủ quyền, toàn bộ các giấy tờ khác trong hồ sơ chuyển nhượng đất như hộ khẩu, CMND, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người chủ cũng đều là giả. Lúc vào ký hợp đồng, tôi có cảm giác công chứng viên rất dễ dãi, không hỏi gì, chỉ đưa giấy ký tên và lăn tay. Do làm việc thiếu trách nhiệm nên họ không phát hiện giấy giả và vô tình tiếp tay cho bọn lừa đảo. Sau khi phát hiện giấy giả, tôi đến gặp thì trưởng văn phòng công chứng chỉ thản nhiên nói: “Nếu giấy giả thì làm thủ tục hủy hợp đồng…”” - bà C. cho biết.

PV đã thử cầm tờ giấy chủ quyền trên đến Phòng Công chứng số 4 để nhờ làm thủ tục mua bán. Một công chứng viên sau khi xem qua liền thông báo ngay giấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, cần phải đến Phòng TN&MT huyện để kiểm tra rồi hãy chuyển nhượng. Tại Văn phòng Công chứng Tân Bình, chúng tôi đến gặp hai công chứng viên ở hai gian phòng khác nhau để nhờ làm thủ tục mua bán. Câu trả lời chúng tôi nhận được đều là: Giấy có biểu hiện giả vì in quá xấu lại sai chính tả, có dấu hiệu cố tình bôi bẩn cho khó nhận biết, các dấu mộc chìm - nổi đều có điểm sai… Tại Phòng Công chứng số 5, công chứng viên Bùi Đức Cát khẳng định đây là giấy giả 100% vì giấy quá dày, nặng hơn bình thường, hình quốc huy in nhòe nhoẹt thiếu sắc nét, mộc nổi sai, các chi tiết ghi trên giấy chưa đúng. Do không biết PV đang “thử nghiệm sự nhận biết thật, giả của công chứng viên” nên ông Cát đã định lập biên bản giữ giấy tờ nhằm ngăn chặn tình trạng đem giấy giả đi lừa bán đất cho người khác.

Một số người chuyên môi giới mua bán nhà, đất trên địa bàn huyện Hóc Môn cho biết từng có nhiều người dùng giấy chủ quyền nhà, đất giả bán nhà, đất ở huyện và đã qua mặt các công chứng viên rất dễ dàng. Khi người mua phát hiện giấy giả thì bọn lừa đảo đã kịp thời chia tiền “cao chạy xa bay”.

Hai vụ giả tương tự Tháng 1-2012, ông Phan Văn Hải (quận 8, TP.HCM) đến Văn phòng Công chứng Đ. ký hợp đồng mua căn nhà 98/29 Cống Lỡ (phường 15, quận Tân Bình) của bà Đặng Hoàng Lan Hương với giá 600 triệu đồng. Sau đó, do nghi ngờ nên ông Hải mang toàn bộ hồ sơ của căn nhà này đến Phòng TN&MT quận Tân Bình để xác minh thì được biết đây là giấy chủ quyền giả. Ông Hải báo với Văn phòng Công chứng Đ. và văn phòng này đã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời hướng dẫn ông làm đơn tố giác bà Hương. Ba ngày sau, qua môi giới của “cò”, bà Nguyễn Thị Thanh Loan (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) cũng dùng giấy chủ quyền có mẫu giống của bà Hương để rao bán căn nhà đang ở. Bà Loan cũng hẹn ông Hải đến Văn phòng Công chứng Đ. để làm hợp đồng. Ông Hải đã chủ động nhờ văn phòng công chứng báo công an xã mời bà Loan về trụ sở làm việc. ______________________________________ "Tôi đâu có bán đất!" Đất này là đất của gia tộc để lại và tôi không hề có ý định bán nó cho ai hết! Ông TRẦN VĂN ĐẬU, người chủ thật sự của khu đất Không biết giấy giả Khi làm hợp đồng chuyển nhượng, tôi hỏi bà C. có đi kiểm tra kỹ khu đất và giấy tờ chưa thì bà trả lời đã xem rồi, đất đó là khu dân cư. Tôi kiểm tra qua giấy chủ quyền nhưng không thấy có gì đáng nghi. Do lúc ấy nhiều khách hàng nên tôi không nhớ người nào mang giấy chủ quyền bản chính vào để hoàn tất thủ tục công chứng. Khi bà C. quay lại báo là giấy tờ giả, tôi đã hướng dẫn bà lên Phòng TN&MT xác minh cho chắc chắn và nếu đúng giấy giả thì hãy nhanh chóng tố giác với công an... Trưởng Văn phòng Công chứng Đ.

THÁI HIẾU