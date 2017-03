Lại chuyện mã số thuế bị tắc

Báo chí từng thông tin có nhiều trường hợp gặp rắc rối khi xin cấp mã số thuế do trùng số CMND với người khác. Mới đây lại có thêm một trường hợp gặp rắc rối tương tự.

Cán bộ Công an TP.HCM đang lấy dấu vân tay để cấp CMND cho dân. Ảnh: THÁI HIẾU

Bà Đỗ Thị Én (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương) phản ánh: Ngày 10-8-2011, bà đến UBND thị xã Thuận An làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh để mở cửa hàng bán thuốc Tây và bà đã được cấp đăng ký kinh doanh. Tiếp đó, bà đến Chi cục Thuế thị xã đăng ký cấp mã số thuế (MST) để thuận tiện kinh doanh. Thế nhưng dù phải tới lui nhiều lần nhưng bà vẫn chưa được giải quyết. Cơ quan thuế trả lời do số CMND của bà trùng với số CMND của một phụ nữ ở TP.HCM và người này đã được Cục Thuế TP.HCM cấp MST trước đó nên yêu cầu của bà Én không thể giải quyết.

Thượng tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) Công an TP.HCM, cho biết: Việc cấp trùng số CMND trong một tỉnh, thành đôi khi vẫn xảy ra do sơ suất của cán bộ phụ trách nhưng với tỉ lệ rất thấp. Tuy nhiên, việc trùng số CMND giữa người dân ở hai tỉnh, thành khác nhau là rất hi hữu vì mỗi tỉnh, thành đều có mã số đầu khác nhau. Ví dụ: Hà Nội là 01, TP.HCM là 02, Bình Dương là 28… (trừ trường hợp ở Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu do liên quan tới việc tách địa bàn). Khi phát hiện số CMND của mình trùng với người khác, công dân có thể liên hệ với công an phụ trách việc cấp CMND trên địa bàn để được đổi hoặc cấp lại giấy CMND mới.

Một cán bộ Cục Thuế TP.HCM cho biết vẫn có cách cấp MST cho những trường hợp trùng số CMND chứ không hẳn bí rị. Theo đó, khi nhập dữ liệu cơ quan thuế phải thêm các ký hiệu khác như HCM (TP.HCM), BDU (tỉnh Bình Dương), ĐN (tỉnh Đồng Nai)… sau số CMND để ngành thuế phân biệt. Đối với trường hợp cụ thể của bà Én, Cục Thuế TP sẽ gửi công văn đến Tổng cục Thuế để xác nhận lại nguyên nhân trùng số CMND với người ở TP.HCM. Sau đó, Cục Thuế TP sẽ thông tin đến Chi cục Thuế thị xã Thuận An để nơi đây có cơ sở cấp MST cho bà Én.

Biết trùng nhưng nhiều người chậm đổi Năm 1979, khi đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo được tách ra từ tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an cho phép Công an đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo cấp CMND từ số 271450001 đến số 271500000. Trong khi đó, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn dùng những số CMND trên để cấp cho người dân của tỉnh mình. Từ chỗ này đã có khoảng 50.000 người dân ở tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bị trùng số CMND. Việc trùng lắp đã được khắc phục nhưng vẫn còn nhiều người dân chưa đến công an tỉnh để đổi lại CMND vì ngại phải thay đổi các giấy tờ khác cho đến khi có yêu cầu cấp MST. Đã có trường hợp người quản lý một công ty có 400 nhân viên bị phát hiện trùng số CMND khi yêu cầu cấp MST.

TH.HIẾU - G.NGHĨA