Lại một lao động Hà Tĩnh tử vong tại Angola

Nguyên nhân tử vong có thể do khí hậu không thích hợp. Anh Quân lên cơn đột quỵ quá nhanh, mọi người không kịp đưa đi cấp cứu.

Cũng theo ông Đại, anh Quân được “cò” đưa sang làm việc “chui” trong các công trường xây dựng ở Angola với chi phí 100 triệu đồng. Anh Quân mới sang Angola được năm tháng, tiền lương gửi về nhà chưa đủ trả nợ vay trước khi đi.

Như vậy, từ tháng 3-2013 đến nay, đã có ít nhất 25 người quê Nghệ An, Hà Tĩnh đi lao động “chui” bị chết ở Angola do sốt rét ác tính, tai nạn lao động và cướp sát hại. Gần đây nhất, ngày 16-9, khi năm lao động quê tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đang ở trong một lán xây dựng công trình ở Cacuaco (Luanda, Angola) thì bị một toán cướp xông vào tấn công, cướp hết tiền bạc và tư trang… Trong vụ này, anh Nguyễn Văn Thế (quê xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bị nhóm cướp đánh chết.

ĐẮC LAM