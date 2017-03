Lại thêm điểm chích ma túy công khai

Theo bà con thì hằng ngày đều có vài người lạ mặt vào trong hẻm 159 để mua ma túy. Sau khi mua xong, chúng liền chạy xe máy đi nơi khác chích, hút. Nhưng cũng có lúc chúng ngồi ở những hốc tường, cột điện hai bên đường hẻm gần đó để hút, chích giữa thanh thiên bạch nhật nhằm thỏa mãn cơn nghiện. Ban đêm, bọn chúng ngồi ngay dưới ánh đèn đường để dễ nhìn thấy tĩnh mạch mà chích. Giữa những bước chân người qua lại nhưng bọn chúng không hề biết ngán sợ ai. Thậm chí có con nghiện sau khi phê thuốc thì cởi hết áo quần phơi tấm thân nhơ nhuốc, bệnh hoạn đi lang thang trong ngõ xóm khiến mọi người sợ hãi.

“Có lần tôi mới vừa bước ra khỏi cửa để đi làm liền thấy một đối tượng gầy còm, tóc tai bù xù, áo quần nhớp nhúa đang cặm cụi chích thuốc. Tôi giả vờ như không thấy gì rồi đi nhanh qua chứ không dám lên tiếng báo với chính quyền địa phương vì sợ sau này bị bọn chúng trả thù. Chúng tôi luôn trông chờ công an sớm bắt những đối tượng trên” - một người dân nói.

Một con nghiện đang chích trong hẻm 159. Ảnh: SƠN KHÊ

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phan Hữu Nhâm, Trưởng Công an phường 16, cho biết tại số nhà B159/37bis có đối tượng là Nguyễn Xuân Thịnh (thường gọi là Chỉnh) là đối tượng nghiện hút ma túy. Năm 2001, phường đã đưa đối tượng đi cai nghiện, đến cuối năm 2007 thì được hồi gia. Khi về địa phương, đối tượng sống cô lập, không tiếp xúc với mọi người xung quanh. Chỉnh đã làm cài chòi phía trước địa chỉ trên để ở. Đối tượng này vừa hút chích vừa có biểu hiện bán ma túy. Chỉnh rất khôn ngoan, hễ ai đến mua thuốc phải nói đúng mật hiệu thì hắn mới đồng ý bán. Khi con nghiện nhét tiền vào bên trong thì hắn mới bỏ thuốc vào trong túi nylon rồi buộc vào một sợi dây, thả ra ngoài cho con nghiện lấy đi nơi khác hút chích.

“Chúng tôi đang nghi vấn về việc đối tượng đã khóa cửa ở miết trong chòi nhưng không hiểu vì sao vẫn có hàng để bán cho con nghiện. Nhiều lần công an phường gọi nhưng đối tượng nhất quyết không ra. Chúng tôi có nghe dư luận nếu công an đập cửa xông vào thì hắn sẽ tự tử” - Trung tá Nhâm cho biết thêm.

Công an phường đã báo cáo vụ việc với đội nghiệp vụ phòng chống tệ nạn ma túy công an quận để được phối hợp tiếp tục đấu tranh, mai phục bắt đối tượng. Đồng thời, công an phường cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường như lực lượng bảo vệ dân phố, cựu chiến binh, phường đội… lập chốt thường xuyên túc trực nhằm cô lập đối tượng và không cho những con nghiện từ nơi khác đến mua thuốc nữa.

Từ đầu năm đến giờ, công an phường này đã gom được năm đối tượng nghiện ma túy. Trong đó, đối với bốn đối tượng từ nơi khác đến, công an đã lập biên bản và giao về địa phương xử lý, còn một đối tượng là cháu của Chỉnh thì được xử lý theo Nghị định 135.

SƠN KHÊ - THÀNH NHÂN