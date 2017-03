Lái xe khi say: Bị phạt đến 18 triệu đồng?

Coi chừng chặn đường mưu sinh của tài xế Tại các hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo trên ở khu vực Nam Bộ, đại diện CSGT, Thanh tra GTVT, Hiệp hội Vận tải các tỉnh, TP đề nghị tăng phạt nặng những hành vi như vượt đèn đỏ, uống rượu bia quá mức cho phép... Nhưng các đại biểu cũng tỏ ra băn khoăn về mức phạt cao sẽ gây nhiều khó khăn, người dân khó thi hành. Ví dụ, dự thảo đưa ra mức phạt tiền với người lái ô tô vi phạm về độ cồn là 16-18 triệu đồng thay vì 10-15 triệu đồng như hiện nay, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng thay vì hai tháng là quá ngặt. Bởi lái ô tô là việc mưu sinh của nhiều người dân, nếu bị phạt tiền nặng như thế, giữ bằng lái dài như thế thì dân… hết cách sống. Về dự thảo xử phạt hành vi chạy xe máy quá tốc độ trên 20 km/giờ 3-5 triệu đồng, tước bằng lái đến ba tháng, nhiều ý kiến phán đoán khả năng người vi phạm sẽ bỏ bằng lái hoặc bỏ luôn xe vì nhiều xe máy hiện nay có giá chưa tới 5 triệu đồng. Ông HOÀNG THẾ TÙNG, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ GTVT, thành viên ban soạn thảo dự thảo) Mức phạt nông thôn như thành thị là chưa ổn Tăng mức phạt để tăng sự răn đe là đúng. Tuy nhiên, chúng ta cần cân nhắc khả năng chi trả của nhân dân. Người dân vùng cao cũng bình đẳng như người dân thành thị nhưng mức phạt như nhau là không ổn nên cần nghiên cứu lại mức phạt sao cho phù hợp, vừa có khả năng răn đe vừa phù hợp với khả năng kinh tế, chi trả của người dân các vùng, miền. Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ về mức xử phạt, vùng miền, khu vực áp dụng. Những hành vi nào tiềm ẩm nguy cơ gây TNGT ở từng cấp đường, quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ hoặc đường liên xã… thì cần phải tăng mức xử phạt tương ứng, không nên cào bằng. Ông THÂN VĂN THANH,

Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam Sao không phạt mấy “ông” cầu, đường? Đọc kỹ bản dự thảo thấy rằng mức, hình thức xử phạt được mở rộng với nhiều hành vi nhưng đối tượng xử phạt chỉ nhắm vào người đi đường, người lái xe là không công bằng. Nên nhớ việc đảm bảo an toàn giao thông phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ sở hạ tầng giao thông, tổ chức và hướng dẫn của lực lượng thực thi pháp luật về giao thông chứ không chỉ là ý thức và kỹ năng của người tham gia giao thông... Nhưng bản dự thảo vẫn chưa thoát ra khỏi não trạng lâu nay là chỉ tập trung vào tăng chế tài xử phạt với người tham gia giao thông trong khi chế tài cho các đối tượng khác thì rất mờ nhạt, thậm chí không rõ ràng. Điển hình là dự thảo chưa mở rộng quy định và tăng mức chế tài với các “ông” cầu, đường để công trình đang thi công không đảm bảo, gây mất an toàn. Vụ người dân bị rớt xuống cầu đang tháo dỡ ở Bến Lức, Long An là một ví dụ… Ông HOÀNG ĐỨC MINH LONG,

phường Tân Hưng, quận 7, TP. HCM L.ĐỨC - H.TUYÊN ghi Bắn súng sơn vào xe để phạt nguội Phải cương quyết xử phạt những kẻ đầu gấu vi phạm giao thông... Những đối tượng đó rất liều lĩnh nên phải có biện pháp để xử phạt, chẳng hạn bắn súng sơn để xử phạt sau. Nếu CSGT sợ hoặc bỏ qua, các đối tượng này sẽ cứ ngang nhiên vi phạm, gây hiểm họa cho người đi đường. GS NGUYỄN LÂN DŨNG