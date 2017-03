Làm bánh bao gây ô nhiễm khu dân cư

Nhiều hộ dân sống tại con hẻm 166 và 154 Nguyễn Kim (phường 6, quận 10, TP.HCM) đã phải sống trong tình trạng ô nhiễm bởi tiếng ồn, mùi hôi… từ một cơ sở sản xuất bánh bao gây ra trong nhiều năm nay. Dù sự việc được người dân phản ánh với chính quyền địa phương rất nhiều lần nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn trầm trọng hơn trước.

Theo bà con, gần 10 năm trước cơ sở làm bánh bao Minh Hảo sản xuất với quy mô nhỏ lẻ. Sau đó, cơ sở này phát triển khi người chủ mở rộng sản xuất. Kể từ đó, cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục hộ dân nơi đây bị xáo trộn vì mùi hôi từ các loại bột bốc lên khi cơ sở này nướng hay hấp bánh. Mặt khác, âm thanh ầm ì của máy móc xen lẫn với tiếng ồn ào của công nhân… khiến người già và trẻ em chung quanh không thể yên giấc. Các xe giao nhận hàng đến đậu kín hết con hẻm gây khó khăn cho việc đi lại của bà con. Tình hình an ninh trật tự trong khu vực cũng trở nên phức tạp hơn khiến bà con lo lắng.

Chịu không thấu tình trạng này bà con đã kiến nghị đến chính quyền phường và quận để yêu cầu giải quyết. Chủ cơ sở nghỉ hoạt động một thời gian để khắc phục tình trạng nhưng về sau, chuyện ô nhiễm, hôi hám, tiếng ồn càng trở nên trầm trọng hơn. Người dân tiếp tục kêu cứu tới chính quyền địa phương nhưng cho tới nay sự việc vẫn không tiến triển bao nhiêu.

Tiếp xúc với báo Pháp Luật TP.HCM, chủ cơ sở bánh bao trên nhìn nhận: Cơ sở luôn thực hiện đúng với các yêu cầu của các cơ quan chức năng không làm ảnh hưởng tới bà con. Tuy nhiên, tình trạng mùi hôi và tiếng ồn vẫn còn làm ảnh hưởng bà con, dù cơ sở đã cố gắng khắc phục…

Ông Đặng Đình Khôi, Chủ tịch UBND phường 6 (quận 10, TP.HCM), cho biết: “Phường đã tổ chức ba cuộc họp với người dân để lắng nghe ý kiến và phường cũng đã vài lần xuống kiểm tra. Sau đó, phường đưa ra các yêu cầu cơ sở phải thực hiện để khắc phục tình trạng trên nhưng vẫn còn một số nội dung chủ cơ sở này chưa thực hiện như lắp đặt cửa kính nơi sản xuất để giảm bớt mùi hôi, tiếng ồn và mỗi ngày chỉ sản xuất từ 5 giờ sáng tới 22 giờ đêm. Về tình hình an ninh trật tự, công an cũng đã xử phạt vài trường hợp không đăng ký tạm trú tại cơ sở này. Đến nay cơ sở phát triển với quy mô quá lớn so với một cơ sở sản xuất nhỏ nằm trong khu dân cư và phường sẽ có văn bản kiến nghị quận cùng với cảnh sát môi trường phối hợp giải quyết”.

Ông Võ Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng UBND quận 10, cho biết: “Việc cơ sở sản xuất tiếp tục làm ảnh hưởng tới bà con diễn ra trong thời gian gần đây quận chưa nắm. Nếu tình trạng gây ô nhiễm môi trường vẫn còn tại cơ sở này, quận sẽ nắm lại thông tin và sẽ cho kiểm tra để có căn cứ xử lý nghiêm …”.

Phải đi lánh nạn Tất cả nhà chung quanh cơ sở này đều lắp đặt cửa kính để chắn mùi hôi và tiếng ồn nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Nhiều nhà phải đưa người già và trẻ con đi tá túc ở nơi khác để tránh ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn gia đình tôi không có chỗ đi nên đành cắn răng ở lại chịu đựng. Đã vậy, cơ sở này còn đặt máy móc hoạt động sát vách nhà tôi khiến cho tường nhà bị thấm nước loang lổ, lúc nào cũng ẩm ướt rất dơ bẩn. Lẽ nào chính quyền không có cách giải quyết để bà con phải chịu đựng tình trạng này mãi? Bà LÊ THỊ HƯỜNG,

166/1 Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TP.HCM

