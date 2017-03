Lâm Đồng: Bắt tội người chưa đủ tuổi

Sơ suất trên đã xảy ra đối với anh NTV, ngụ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn một năm bị khởi tố rồi truy tố oan về tội dâm ô đối với trẻ em, đến nay anh V. vẫn chưa rõ thân phận pháp lý của mình.

Chỉ vì tò mò

Theo ghi nhận của Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, khoảng 16 giờ ngày 22-8-2007, V. đang ngồi xem tivi thì bé L. (gần bốn tuổi) ở nhà gần bên sang chơi. Do không có người lớn ở nhà nên V. đã nảy sinh ý định sờ soạng bé L. để thỏa mãn tính tò mò. V. rủ bé L. vào phòng ngủ của gia đình mình rồi thực hiện hành vi dâm ô... Bị đau, bé L. khóc và được mẹ gọi về nhà. Phát hiện bé bị chảy máu, mẹ bé đã đưa bé đến trạm xá khám rồi sau đó gửi đơn tố giác hành vi của V. Giấy chứng nhận thương tích của Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng ghi nhận bé L. bị một vết xước nhỏ ở bộ phận sinh dục.

Tháng 9-2007, căn cứ vào đơn tố cáo của gia đình bé L. và kết quả xác minh ban đầu, Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố V. về tội dâm ô đối với trẻ em theo khoản 1 Điều 116 Bộ luật Hình sự và cho V. tại ngoại. Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan này đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKS huyện.

Tháng 11-2007, VKS huyện Đức Trọng đã ra cáo trạng truy tố V. ra tòa về tội danh trên. Ngày 4-12-2007, TAND huyện Đức Trọng đã ra quyết định đưa vụ án ra xét xử nhưng đến hạn lại không mở phiên tòa. Sau đó, gia đình V. chẳng biết thêm thông tin gì cả...

Chưa đủ tuổi bị xử lý hình sự

Điều 116 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào đã thành niên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Như thế, chủ thể của tội phạm này chỉ có thể là người đã thành niên. Ở đây, V. sinh ngày 21-4-1990. Tính đến thời điểm xảy ra sự việc, V. chỉ mới 17 tuổi bốn tháng một ngày. Tại sao các cơ quan pháp luật của huyện Đức Trọng lại bắt tội V.?

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM vào sáng qua (24-11), bà LăngThị Lan - Chánh án TAND huyện Đức Trọng cho biết: “Ngày 12-12-2007, nhận thấy thiếu chứng cứ để buộc tội, TAND huyện đã trả hồ sơ để cơ quan chức năng điều tra bổ sung”. Hiện hồ sơ vụ án đang “tắc” ở khâu nào mà đến giờ vẫn chưa được xử lý dứt điểm? Thật bất ngờ khi ông Nguyễn Văn Phong - Viện trưởng VKSND huyện Đức Trọng cho biết: “Cũng trong tháng 12-2007, sau khi nhận lại hồ sơ từ TAND huyện, chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với lý do bị can chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Chúng tôi sẽ kiểm tra vì sao gia đình anh V. chưa nhận được các quyết định này”.

Theo khoản 1D Điều 1 Nghị quyết 388 ngày 17-3-2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người bị khởi tố, truy tố mà có quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó không thực hiện hành vi phạm tội thì được bồi thường thiệt hại. Như vậy, khi chưa đến tuổi bị xử lý hình sự về tội dâm ô đối với trẻ em, anh V. phải được bồi thường các thiệt hại phát sinh từ việc đã bị khởi tố, truy tố oan vào cuối năm 2007? Với câu hỏi này của PV, ông Phong chỉ cho biết: “VKS tỉnh đã rút hồ sơ lên để xem xét thêm”.