Lâm Đồng: Khởi tố xong rồi... bỏ lửng

Gần ba năm qua, anh Phạm Vũ (ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) ăn ngủ không yên do đang là bị can trong một vụ án hình sự. Đáng nói là vụ án bị “treo” quá lâu khiến số phận pháp lý của anh vẫn là ẩn số.

Bị tạm giam hơn bốn tháng

Bản kết luận điều tra tháng 8-2007 của Công an huyện Đức Trọng ghi nhận: Hơn 18 giờ ngày 10-10-2005, em trai của Vũ đến một quán cà phê gần nhà. Khi ra về, em trai của Vũ bị một nhóm thanh niên dùng dao chém gây thương tích và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đức Trọng.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Vũ cùng hai người bạn đi tìm nhóm người kia để trả thù. Nghi ngờ một trong hai người đang đứng gần nhà đã trực tiếp chém em mình, Vũ cùng bạn xông vào tấn công khiến người này bị thương ở mu bàn tay. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân bị thương tích 12%.

Tháng 4-2006, căn cứ vào đơn tố giác của người bị hại và kết quả xác minh ban đầu, Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định khởi tố và tạm giam Vũ hơn bốn tháng về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Hết hạn tạm giam, Vũ trở về nhà và liên tục gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để kêu oan. Vũ cho biết: “Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tôi đang ở bệnh viện chăm sóc em trai. Tôi đã ở đó suốt cả đêm cùng hai người bạn. Tự nhiên công an lại bắt tôi vì cho rằng tôi tham gia vào vụ đánh nhau. Theo tìm hiểu của tôi, vụ gây thương tích đó do ba người bạn của em tôi thực hiện và họ cũng đã tự thú với VKS huyện nhưng không hiểu sao cơ quan tố tụng huyện lại bỏ qua lời khai của họ”.

Được tạm đình chỉ điều tra

Mãi đến tháng 9-2008, VKSND huyện Đức Trọng mới có công văn trả lời cho Vũ biết là ngay sau khi kết thúc điều tra, công an huyện đã chuyển hồ sơ đến VKS nhưng VKS thấy cần làm rõ một số vấn đề nên đã trả hồ sơ để công an huyện điều tra bổ sung. Không thể dễ dàng chấp nhận việc phải làm bị can dài hạn, Vũ đã tiếp tục khiếu nại.

Tháng 11, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ra công văn trả lời khiếu nại của Vũ. Cơ quan này cho biết ngay sau khi bị trả hồ sơ thì công an huyện đã điều tra lại để xác định những đối tượng tham gia đánh nhau. Tuy nhiên, do các đối tượng này đã bỏ trốn nên ngày 21-10-2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Đáng lưu ý là trên thực tế, những đối tượng tham gia đánh nhau không hề bỏ trốn khỏi địa phương. Tiếp xúc với PV Báo Pháp Luật TP.HCM vào chiều 17-11-2008, anh Đỗ Khắc Thưởng và Nguyễn Đặng Hoàng Nam (hai trong ba người đã đánh người bị hại đêm hôm đó) nói: “Nghe tin bạn (tức em trai anh Vũ) bị chém, ba chúng tôi đã đi trả thù cho bạn và chúng tôi đã đánh nhóm hung thủ. Lúc đầu, nghe tin một tên đã bị thương, chúng tôi rất lo sợ”... Riêng anh Thưởng cho biết: “Ngày 20-9-2006 (tức năm tháng sau khi Vũ bị khởi tố), hay tin anh Vũ bị bắt oan, tôi đã đến VKS huyện trình báo vụ việc nhưng không nhận được phản hồi. Trước giờ ba chúng tôi vẫn cư trú, sinh hoạt bình thường tại địa phương. Cách đây vài hôm, một người đã đi TP.HCM làm việc chứ không ai trốn cả”.

Hai người bạn gái của em trai anh Vũ đã ở lại bệnh viện cùng anh Vũ tối hôm xảy ra vụ đánh nhau cũng cho biết: “Hơn 22 giờ hôm đó, nghe tin em trai anh Vũ bị thương, chúng tôi đã đến thăm anh ấy. Anh Vũ và hai chúng tôi đã ở trong bệnh viện từ 22 giờ 30 đến 1 giờ sáng hôm sau”. Một chị còn nói: “Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện có hỏi tôi về nội dung này”.

Xử lý sai quy định?

Theo Điều 160 Bộ luật Tố tụng hình sự, việc tạm đình chỉ điều tra chỉ áp dụng trong trường hợp bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo khác (trước khi kết thúc điều tra) hoặc trong trường hợp chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu (khi đã hết thời hạn điều tra). Quyết định tạm đình chỉ điều tra phải được gửi đến VKS cùng cấp, bị can, người bị hại.

Đối chiếu quy định này với các tình tiết đã nêu trong vụ án cụ thể của bị can Vũ, việc tạm đình chỉ điều tra liệu có hợp lý khi bị can không hề thuộc một trong các trường hợp nêu trên? Về phía những người đã tham gia đánh nhau, do họ không hề bị khởi tố nên sự vắng mặt (nếu có) của họ không ăn nhập gì đến việc tạm đình chỉ. Chưa kể là bị can Vũ cũng không được giao quyết định tạm đình chỉ đó theo luật định.

Tính từ ngày vụ án được khởi tố đến nay cũng đã gần ba năm. Nếu không chứng minh được bị can Vũ đã thực hiện tội phạm, cơ quan điều tra phải có cách xử lý dứt khoát chứ không thể kéo dài vụ án vô hạn định. Theo khoản 2b Điều 164 bộ luật trên và theo Điều 1 Nghị quyết 388 ngày 17-3-2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong tình huống này thì cơ quan điều tra có thể ra quyết định đình chỉ điều tra và bồi thường thiệt hại cho người bị oan.

Để có câu trả lời rõ ràng, chúng tôi đã cố gắng liên hệ trực tiếp với công an và VKS huyện Đức Trọng nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không gặp được những người có trách nhiệm.