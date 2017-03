Làm gắt với người mót mủ

Gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM, nhiều người dân ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo (Bình Dương) phản ánh: Có nhiều trẻ em ở địa phương đã bị bảo vệ Nông trường Cao su Bố Lá còng tay, hành hung khi các em vào những lô cao su của nông trường để gỡ mủ đất (mót mủ cao su rơi rớt xuống đất từ quá trình thu hoạch).

Đứa bị đánh, đứa bị gãy tay

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (ấp 1B) trình bày: Do hoàn cảnh khó khăn, không có đất để canh tác, chồng lại bị tai biến mạch máu não nên gia đình bà chủ yếu gỡ mủ đất bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Đều đặn mỗi buổi chiều bà và con trai là Đặng Vinh Quang đang học lớp 10 đi gỡ mủ đất ở các lô cao su gần nhà. Chiều 29-8, sau khi gỡ hết mủ đất ở các lô cao su của người dân địa phương, cháu Quang thấy lô cao su bên nông trường có nhiều mủ đất nên qua đó để gỡ thì bị bảo vệ bắt giữ. Nghe tiếng con kêu la, bà Hà vội chạy qua để xin tha cho con thì bị đánh vào mặt. Cùng lúc, các bảo vệ vật Quang xuống đất, dùng tay chân đánh đập rồi bẻ quặt hai tay ra sau để còng lại, đưa lên xe máy giải đi.

Một số người chứng kiến vụ việc bức xúc: “Nếu việc gỡ mủ đất là sai phạm thì bảo vệ nông trường có thể đuổi ra, không cho gỡ nữa hay chuyển giao cho chính quyền địa phương xử phạt. Họ không có quyền đánh đập, còng tay một đứa trẻ chưa đến 16 tuổi như thế”.

Bà Yến không cầm được nước mắt khi nhớ lại việc con trai (ngồi kế bên) té gãy cả hai tay khi bị bảo vệ Nông trường Cao su Bố Lá rượt đuổi. Ảnh: GN

Trước đó cũng đã có rất nhiều vụ xô xát gây ra thương tích giữa bảo vệ nông trường và những người đi gỡ mủ đất. Dù chuyện đã xảy ra hơn một năm nhưng khi nhớ lại bà Lê Ngọc Yến (ấp Suối Con) vẫn không cầm được nước mắt. Đứa con trai mới 14 tuổi của bà đã bị bảo vệ nông trường rượt té gãy cả hai tay rồi bị còng lại. “Năm ngoái, tôi đang làm cơm cúng ở nhà thì nhận tin con trai tôi bị bảo vệ bắt giữ. Tới nơi, tôi thấy con mình bị còng hai tay ngồi khóc và nói rất đau tay do té xe khi bị bảo vệ rượt đuổi. Tôi năn nỉ mãi thì bảo vệ mới dùng xe máy đưa con tôi đến bệnh viện điều trị. Lần đấy con tôi phải bó bột hết mấy tháng. Giờ tay cháu rất yếu, không cầm được vật nặng. Sau đó phía nông trường có đưa khoảng 600.000 đồng tiền thuốc nhưng tôi không lấy” - bà Yến kể.

Bảo vệ: “Không biết, không có” (!)

Ông Trịnh Duy Dung, Đội trưởng Đội bảo vệ Nông trường Cao su Bố Lá, cho biết: “Đối với những lô cao su do nông trường quản lý, người không có phận sự không được xâm phạm. Khi phát hiện việc đột nhập, trộm cắp mủ cao su, bảo vệ sẽ lập biên bản, bắt giữ và bàn giao để công an xã xử lý. Việc sử dụng công cụ hỗ trợ là để đối phó với các đối tượng hung hăng, đi thành từng nhóm, mang theo cả hung khí và có hành vi chống đối”. Tuy nhiên, khi PV hỏi: “Tại sao phải còng những học sinh như con của bà Hà, bà Yến?”, ông Dung lại cho rằng: “Làm gì có chuyện đó” và “tôi cũng không biết” (?!).

Ông Trần Linh Dương, Phó Trưởng Công an xã Phước Hòa, nói: “Ở những vụ xô xát trước đây, các bên đã đạt được thỏa thuận và không có khiếu nại gì. Riêng với trường hợp của cháu Quang, công an xã đã mời hai bên đến làm việc nhưng rồi bà Hà tự ý bỏ ra về. Sắp tới công an xã sẽ mời hai bên đến để tiếp tục làm rõ và sẽ có hướng xử lý khi có kết luận chính thức về vụ việc.

Việc thu hoạch, lấy mủ cao su thường được tiến hành từ khoảng 1 giờ khuya tới 10 giờ sáng mỗi ngày. Do khi thu hoạch, một phần nhỏ mủ bị rớt xuống đất, mấy tiếng sau thì vón lại thành viên nên buổi chiều mới có một số người tới móc mủ đất, nói nôm na là họ lấy mủ rơi rớt và không làm ảnh hưởng đến thu nhập của chủ lô cao su. Vì vậy, tôi và một số chủ lô cao su ở đây không cấm cản những người đi mót mủ. Trung bình một buổi chiều mỗi người mót được khoảng 5kg mủ đất, bán được 5.000 đồng/kg. Một người dân có nhiều lô cao su ở Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương

huyện Phú Giáo, Bình Dương

