Làm gì đây khi bạn quá mệt mỏi với công việc?

Bạn đừng quá lo lắng nhé. Có nhiều lý do khiến bạn rơi vào tình trạng này: công việc tăng lên quá nhiều do công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, phân công công việc không phù hợp với bạn, hoặc do bạn đã gắn bó với công việc này quá lâu...

Bạn không nên trì hoãn việc thay đổi tình hình không hay này vì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, các mối quan hệ và sự thư thái trong tâm hồn bạn.

Hãy thằng thắn nói lên ý kiến của bạn. Nếu bạn bất đồng với sếp hay đồng nghiệp, hãy thẳng thắn nói lên điều đó. Sự im lặng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Bạn nên trao đổi một cách khéo léo và chân thành với sếp để có một giải pháp tốt hơn, hoặc giúp cho phòng ban của bạn làm việc được hiệu quả hơn.

Hoàn thành công việc đúng giờ. Bạn đừng ở lại văn phòng trễ hơn giờ chính thức nếu công việc không yêu cầu. Và bạn cũng không nên ôm việc về nhà. Hãy cố hoàn thành tất cả công việc được giao trong giờ làm việc.

Nghỉ ngơi một chút. Bạn đừng nên làm việc thái quá mà quên mất việc nghỉ ngơi giữa buổi. Nếu điều kiện cho phép, hãy tranh thủ chợp mắt trong vòng 15 phút vì nó sẽ mang đến cho bạn một nguồn sinh lực mới, giúp đầu óc bạn nhạy bén hơn cho công việc buổi chiều.

Tập thể dụng & thư giãn. 15 phút tập yoga, hoặc thể dục, massage hay thiền có thể giúp bạn giảm stress, tăng sự tập trung, loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Sử dụng màu sắc phù hợp. Màu xanh dương, tím và xanh lá là những màu tạo nên cảm giác bình an trong khi màu cam và vàng mang đến nguồn năng lượng mới cho cơ thể bạn, kích thích giúp ăn ngon, giảm stress và tăng cường trí nhớ.

Bạn hãy thử áp dụng những gợi ý này xem sao. Bạn hãy thử một lần “Quằng gánh lo đi và vui sống” nhé.

Theo Vietnamworks