Làm gì khi thang máy gặp sự cố?

Các bạn thử vào google, gõ cụm từ: what to do when trapped in an elevator, sẽ thấy rất nhiều trang hướng dẫn phải làm gì khi bị kẹt trong thang máy. Nhìn chúng, tất cả lời khuyên tựu lại đều là: 1. Bình tĩnh 2. Bấm nút chuông báo động 3. Chờ nhân viên cứu hộ đến cứu ra. Làm gì mà cả người bên trong, bên ngoài phải la ó, hoảng hốt,chen lấn rồi "dùng xà beng cậy cửa" thế cơ chứ.

Rất đông du khách tham quan Ngũ Hành Sơn hoảng loạn sau khi sự cố xảy ra

Từ ý kiến của bạn Fibi (fibivn@...) cho bài viết Kẹt thang máy ở Ngũ Hành Sơn, xin giới thiệu những cách cứu nguy bạn khi gặp các sự cố về thang máy.

1. Giữ bình tĩnh

Hãy dừng lại một phút để giữ bình tĩnh. Hãy nhớ rằng có rất ít trường hợp có người chết khi bị nhốt trong thang máy và gần như chúng ta có thể thoát khỏi một cái thang máy đóng kín mà không hề bị trầy xước tí nào. Nếu như bạn quá sợ hãi, hãy cố gắng loại khỏi đầu những sự suy diễn và lo lắng không đáng có. Giữ bình tĩnh để có thể sống sót. Trường hợp thường gặp nhất là chúng ta phải đợi cho tới khi thang máy bắt đầu hoạt động trở lại.

2. Thử ngay nút mở cửa

Khi thanh máy dừng lại, không cần thiết phải bấm loạn xạ các nút đến các tầng khác để xem nó có di chuyển tiếp hay không. Thay vào đó, hãy thử bấm nút mở cửa. Nếu thang máy vẫn không có phản ứng thì hãy kêu cứu ngay lúc đó.

3. Sử dụng điện thoại khẩn cấp bên trong thang máy

Điện thoại có thể giúp bạn liên lạc với những kỹ thuật viên bảo trì thang máy và họ sẽ đến để giúp bạn. Nếu điện thoại khẩn cấp của thang máy không hoạt động vì một lý do gì đó, hãy sử dụng điện thoại di động của bạn hay của một ai đó để gọi đến các số điện thoại khẩn cấp. Nếu không có tác dụng, hãy gây sự chú ý cho những người bên ngoài bằng cách đập vào cửa thang máy và la to rằng bạn đang bị nhốt bên trong.

4.Thư giãn để quên đi nỗi sợ hãi

Nếu đã thử tất cả các cách trên để kêu cứu với những người ở bên ngoài kể cả những kỹ thuật viên và các số điện thoại khẩn cấp mà không có hiệu quả, bạn có thể sẽ bị nhốt trong thang máy một lúc để được cứu. Hầu như ai cũng sẽ lo lắng, đặc biệt là khi ở trong thang máy một mình.

Bạn có thể vượt qua khoảng thời gian tồi tệ đó bằng cách viết, đọc cái gì đó, hát, chơi game trên điện thoại di động hoặc làm bất cứ thứ gì để giữ bình tĩnh chờ đợi cứu viện đến.

TheoTHIÊN HƯƠNG (TTO, Ehow)