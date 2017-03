Làm lại giấy đăng ký xe

Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM trả lời: “Theo điểm 2 mục C phần II Thông tư 01 ngày 2-1-2007 của Bộ Công an, chủ xe bị mất giấy đăng ký phải làm văn bản đề nghị cấp lại, không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe. Đồng thời, phải làm tờ khai đăng ký xe theo mẫu quy định (cà số máy, số khung).

Đối với cá nhân đăng ký phải có chứng minh nhân dân (trường hợp chưa đến tuổi được cấp CMND hoặc nơi thường trú trong CMND không phù hợp với nơi thường trú trong giấy khai đăng ký thì phải xuất trình hộ khẩu). Đối với cơ quan, tổ chức thì phải có giấy giới thiệu kèm theo giấy tờ tùy thân của người đến đăng ký xe. Trong trường hợp được ủy quyền đi đăng ký thì phải có giấy ủy quyền của chủ xe được UBND cấp phường hoặc cơ quan nơi công tác xác nhận và xuất trình giấy CMND.

Lệ phí cấp lại giấy đăng ký xe bị hư, mất là 30 ngàn đồng. Thời hạn giải quyết là ba ngày làm việc.