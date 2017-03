Làm lại sổ bảo hiểm khi công ty giải thể

Tháng 12-2006, ông chuyển về công ty cũ và từ tháng 3-2009 ông không được công ty phát thẻ bảo hiểm y tế. Khi ông liên hệ với công ty ở quận 10 để nhận lại sổ BHXH thì được biết công ty này đã giải thể. Ông hỏi: “Nay tôi muốn nhận lại sổ bảo hiểm để gửi về công ty ở Bình Thạnh thì phải làm sao?”.

Ông Đỗ Quang Khánh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, trả lời: Nếu đã mất sổ BHXH thì ông phải làm thủ tục xin cấp lại. Vì công ty bị giải thể nên ông cần có những giấy tờ như sau: Đơn đề nghị cấp lại sổ (theo mẫu) ghi rõ lý do bị mất và doanh nghiệp đã giải thể, có xác nhận của chính quyền nơi cư trú; giấy xác nhận quá trình đóng BHXH tại các đơn vị do cơ quan BHXH cấp; giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp một lần do cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú cấp; tờ khai cấp sổ BHXH; bản khai toàn bộ quá trình tham gia BHXH chưa nhận trợ cấp một lần (theo mẫu). Các biểu mẫu này đều có đăng tải trên website của BHXH TP.HCM (www.bhxhhcm.org.vn).

Công ty ở quận 10 đã làm sai pháp luật khi không đóng BHXH, BHYT cho ông từ tháng 12-2006 đến tháng 3-2009. Nay công ty phải truy đóng BHXH, BHYT và chịu trách nhiệm bồi hoàn mọi chi phí BHYT cho ông (nếu có) trong thời gian không cấp thẻ BHYT theo quy định.