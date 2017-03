Làm mẹ ở tuổi 15

15 tuổi đã mang thai, làm thiên chức của người trưởng thành trong khi cơ thể lẫn cách suy nghĩ vẫn là một đứa trẻ, đối với cô bé Đoàn Thị Anh Đ. (SN 1995), trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, thì đó là điều quá sức tưởng tượng. Bản thân cô bé chưa bao giờ hình dung được những khó khăn đang chờ mình ở phía trước, còn những người đang làm cha, làm mẹ của cô bé này, thì đây thực sự là cú sốc lớn. Không chỉ gia đình cô bé, trong sự việc đáng buồn này cũng có 2 gia đình khác lâm vào tình cảnh sốc nặng. Đó là gia đình của 2 thanh niên đã khiến cô bé có thai. Cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giao cấu với trẻ em.

Đoàn Thị Anh Đ. là một cô bé khá xinh xắn và có lối sống phóng khoáng. Tuy mới 15 tuổi nhưng trông cô bé phổng phao, ăn mặc, trang điểm trau chuốt chẳng khác gì những thiếu nữ đang tuổi cập kê. Bố làm nghề lái xe quanh năm suốt tháng lăn lộn trên những tuyến đường dài; mẹ Đ. đi lao động nước ngoài vài năm mới về thăm nhà một lần, cuộc sống sinh hoạt trong nhà đều do chị em Đ. tự lo liệu, giải quyết. Xinh xắn, phổng phao, trong khi bố mẹ lại không thường xuyên ở nhà để quản lý, giáo dục, thế nên Đ. khá tự do trong mọi chuyện, đặc biệt là các mối quan hệ yêu đương.

Mới 13 tuổi Đ. đã được rất nhiều bạn trai theo đuổi, và cô bé đã nhanh chóng bị cuốn vào những mối tình cảm đó. Trong số những chàng trai vẫn đeo bám Đ. có một thanh niên đã có vợ và 2 con tên là Nguyễn Mạnh Hùng. Hùng sinh năm 1974, là kẻ vô công rỗi nghề. Tháng 5/2009, Hùng bị bắt và khởi tố về hành vi hiếp dâm trẻ em. Lần đó, Hùng bỏ tiền để đi mua trinh, và những đối tượng môi giới đã đưa đến cho Hùng một cô bé mới 13 tuổi. Vụ này bị phát giác và Hùng bị bắt.

Đấu tranh mở rộng vụ án, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bắc Giang được biết, cô bé 13 tuổi kia không phải là "bị hại" duy nhất của Hùng. Trước đó, anh ta cũng đã từng "yêu" một cô bé 14 tuổi, đó chính là Đoàn Thị Anh Đ. Theo lời khai của Hùng thì anh ta và cô bé Đ. có tình cảm khá mặn nồng với nhau.

Không chú tâm học hành vì bị chi phối bởi chuyện yêu đương, hẹn hò với những anh bạn trai, cuối năm 2009, cô bé Đ. đã nghỉ học, sau đó lại hẹn hò với một thanh niên khác tên là Thân Văn Thắng, 26 tuổi, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang. Gặp Đ., Thắng bị hấp dẫn bởi cô bé xinh xắn, dễ thương nhưng cũng đầy kinh nghiệm yêu đương. Chính vì vậy, Thắng chẳng thể ngờ rằng mình đã "vô tình" trở thành kẻ phạm tội khi đem lòng yêu cô bé tuổi teen này.

Chuyện tình yêu của cô bé Đoàn Thị Anh Đ. với chàng thanh niên Thân Văn Thắng kéo dài một thời gian thì có hậu quả - cô bé Đ. mang bầu. Chuyện này vỡ lở, cô bé đã khai với gia đình thủ phạm của cái thai trong bụng là Thân Văn Thắng. Do đó, gia đình Đ. đã làm đơn tố cáo Thắng gửi Công an TP Bắc Giang.

Căn cứ vào tài liệu và kết quả điều tra xác minh thấy có dấu hiệu của tội phạm hình sự, sau đó, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Thân Văn Thắng về hành vi giao cấu với trẻ em. Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2009 đến ngày bị bắt, anh ta đã nhiều lần đưa cô bé Đ. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi giao cấu. Và cũng theo cô bé Đ. thì chuyện "quan hệ" này là do cô hoàn toàn tự nguyện, chứ không hề bị ép buộc gì.

Cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Giang đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định thai nhi trong bụng của cô bé Anh Đ. Tại 2 bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đều kết luận: Thân Văn Thắng là cha của thai nhi. Do đó, Thắng đã bị bắt và bị gia đình cô bé Anh Đ. yêu cầu bồi thường về danh dự, nhân phẩm cho Đ. với số tiền 20 triệu đồng.

Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các chủ nhà nghỉ trên địa bàn TP Bắc Giang vì đã để cho Thắng và Đ. đến thuê phòng nghỉ nhưng không yêu cầu xuất trình giấy tờ theo quy định.

Qua vụ án này cho thấy, việc định hướng, giáo dục các em có cuộc sống lành mạnh là vô cùng cần thiết. Với các em, nếu quá dễ dãi tò mò và buông thả trong tình yêu, chắc chắn hậu quả sẽ khôn lường.



Theo Giang - Hòa (CAND)