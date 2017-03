Làm rõ tình trạng hôn nhân mới cấp chứng nhận kết hôn

Đầu tháng 1-2010, ông đến UBND xã Bà Điểm xin giúp cho con trai giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Do chưa có sổ tạm trú nên phải vài tháng sau ông mới được xã này cấp giấy xác nhận.

Tháng 4-2010, ông cùng con trai đến UBND xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (nơi vợ sắp cưới của con trai ông cư ngụ) để đăng ký kết hôn. Tại đây, cán bộ xã đã yêu cầu con ông về Bến Tre (nơi đăng ký thường trú trước đó) để xác nhận tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, theo ông Thành, UBND phường 3, thị xã Bến Tre đã từ chối giải quyết viện lẽ gia đình ông đi khỏi địa phương từ lâu khiến con ông chưa thể hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.

Ông Trương Văn Tánh, Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn, giải thích: “Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn cho con trai, ông Thành khai không có hộ khẩu thường trú ở quê. Nhưng khi kiểm tra hồ sơ thì cán bộ thụ lý phát hiện trước năm 2003 gia đình ông có hộ khẩu ở quê. Vì thế xã đã yêu cầu con ông Thành phải về quê xin xác nhận tình trạng hôn nhân vào thời điểm trước năm 2003”.

Một cán bộ Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn phân tích: Theo khoản 1 Điều 18 Nghị định 158 ngày 27-12-2005 của Chính phủ (về đăng ký và quản lý hộ tịch), trường hợp một người cư trú tại phường này nhưng đăng ký kết hôn tại phường khác thì phải có giấy xác nhận của UBND phường nơi cư trú về tình trạng hôn nhân. Đối với hồ sơ cụ thể của con ông Thành, khi anh ấy nộp giấy xác nhận thì xã sẽ giải quyết ngay.

Lý do gì UBND phường 3, thị xã Bến Tre không cấp giấy xác nhận cho con ông Thành? Ông Nguyễn Phước Hiệp, Chủ tịch UBND phường này, khẳng định: “Không hề có chuyện chúng tôi từ chối xác nhận như phản ánh của ông Thành. Bởi UBND phường phải có trách nhiệm xác nhận tình trạng hôn nhân cho người dân trong thời gian đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường (công an phường chỉ mới xóa hộ khẩu của ông Thành từ năm 2003 do ông bỏ địa phương đi). Trên thực tế, ông Thành và con trai ông không hề trở về địa phương để xin xác nhận. Có lẽ vì từ năm 2001 đến nay gia đình ông vẫn chưa trả vốn lẫn lãi hai khoản tiền vay ở phường…”.

THÁI HIẾU - TÂM PHÚC