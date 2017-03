Làm rõ vụ bị can bị đánh chết để đem lại lòng tin

Mấy việc này thời gian gần đây lại xảy ra nhiều làm nhiều gia đình bị can bức xúc. Vậy ngành chức năng phải làm rõ và trả lời cho gia đình bị can. Với các trường hợp tương tự, tôi kiến nghị Bộ Công an vào cuộc dựng lại hiện trường, khám nghiệm tử thi... để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết khi bị giam giữ. Mong rằng lãnh đạo ngành cao nhất phải có biện pháp rạch ròi trong những vụ việc như thế nhằm đem lại lòng tin của người dân đối với lực lượng. Ai sai thì xử lý nghiêm theo pháp luật chứ đừng bao che bưng bít làm cho người dân bức xúc, có những suy nghĩ không tốt với ngành.

CHIỀU XUÂN, chieuxuan@...