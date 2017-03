Làm rõ vụ việc, trả lại công bằng cho công an viên

Thú thật gặp các anh, tôi vững lòng hơn, không còn lo sợ bị cướp hay kẻ côn đồ nào đó bất ngờ chặn đường gây hấn với mình. Thường thì khuya đi qua những đoạn vắng tối, tôi cứ hồi hộp làm sao. Tôi tin chắc những nơi có lực lượng công an, cảnh sát cơ động… xuất hiện, đố kẻ xấu dám lộng hành.

Vì trong lòng có mối thiện cảm với các anh nên tôi rất bức xúc khi đọc tin hơn năm năm qua, các công an viên ở xã Tân Hải (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) được phân công tuần tra, trực chốt an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm... trên địa bàn nhưng không nhận được khoản tiền công tác, bồi dưỡng nào theo quy định. Có nhiều khả năng khoản tiền này đã bị ém lại vì họ cũng đã ký nhận nhưng chưa được người có thẩm quyền chi (xem thêm bài “Trưởng công an xã “ém” tiền của công an viên”, Pháp Luật TP.HCM ngày 15-9).

Rõ ràng công việc của các công an viên rất nhọc nhằn, luôn đối diện với hiểm nguy nhưng các anh đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại từng thôn, ấp, xã, phường. Các anh phải được nhận khoản tiền bồi dưỡng, trợ cấp… chính đáng theo đúng quy định để bù đắp các chế độ còn thấp khác. Tôi nghĩ rằng ở đây chắc chắn có sự khuất tất nào đó khiến cho các anh phải tố cáo chứ không dưng các anh lại tự dựng chuyện lên. Tôi mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm sáng tỏ để trả lại công bằng cho người bị thiệt. Nếu đúng người phụ trách việc chi trả tiền này làm sai thì xử lý nghiêm, đúng quy định (ngược lại, các anh công an tố cáo quá đà cũng phải có hình thức xử lý tương ứng). Và cũng mong mọi việc không chỉ dừng lại như lời ông Tạ Minh Phong, Chánh Văn phòng Huyện ủy Tân Thành, khẳng định (sẽ chấn chỉnh ở các địa phương khác trong huyện) mà nên được làm rộng khắp cả nước. Tôi không chấp nhận để cho cái sai không được xử lý rốt ráo khiến cho dư luận bất bình, những người trong cuộc bức xúc.

NGUYỄN THIỆN, ĐH Kinh tế - Luật