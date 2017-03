Làm sao trở thành triệu phú đô la ở tuổi 30?

Grant Cardone là chuyên gia bán hàng quốc tế đồng thời là tác giả các sách bán chạy nhất của New York Times và những quyển sách truyền cảm hứng như: Sell to Survive; The Closers Survival Guide; If You’re not First, You’re Last;…. Ông cũng là nhà sáng lập của 3 công ty: Cardone Enterprises, Cardone Real Estate Holdings và Cardone Group.



Mới đây Grandt Cardone có bài viết chia sẻ truyền cảm hứng làm giàu với người trẻ ngay từ chính câu chuyện của bản thân mình:

Làm giàu và trở thành một triệu phú là chủ đề bàn tán sôi nổi tại bất cứ đâu. Tuy nhiên việc hoàn thành điều này ở lứa tuổi 30 dường như là điều chỉ có trong tưởng tượng.



Nhưng đối với tôi, đây không phải là chuyện tầm phào và điều có thể xảy ra. Năm 21 tuổi, tôi rời khỏi trường đại học, mọi thứ tồi tệ và gánh trên vai một khoản nợ, đến năm 30 tuổi, tôi đã là một triệu phú.

Sau đây là 10 bước dẫn bạn tới con đường trở thành một triệu phú đô la ở tuổi 30.

1. Hãy theo đuổi tiền bạc

Trong môi trường kinh tế hiện nay, bạn không thể sống sót mãi trên con đường đã dẫn bạn tới tỷ phú. Bước đầu tiên là tập trung vào việc gia tăng nhập của bạn một cách nhanh chóng và lặp lại điều đó. Thu nhập của tôi ban đầu là 3.000 USD mỗi tháng và 9 năm sau thành 20.000 USD. Hãy bắt đầu việc theo đuổi tiền bạc, nó sẽ buộc bạn kiểm soát túi tiền của mình và nhìn ra các cơ hội.

2. Đừng khoe khoang

Tôi không mua chiếc đồng hồ cao cấp đầu tiên hay xe hơi cho đến khi những công việc kinh doanh và các khoản đầu tư tạo ra được dòng thu nhập ở mức an toàn. Tôi vẫn chỉ lái chiếc xe Toyota Camry khi tôi trở thành một triệu phú. Hãy hiểu rõ đạo đức nghề nghiệp của bạn chứ không phải những món đồ trang sức bạn mua.

3. Tiết kiệm là để đầu tư

Lý do duy nhất để tiết kiệm tiền là đầu tư nó. Hãy đặt những khoản tiền tiết kiệm của bạn vào một tài khoản bảo đảm, bất khả xâm phạm. Không bao giờ sử dụng các tài khoản này cho bất cứ điều gì, thậm chí là trường hợp khẩn cấp. Điều này sẽ thúc ép bạn tiếp tục đi theo bước đầu tiên (gia tăng thu nhập). Cho đến nay, ít nhất 2 lần một năm tôi đã bứt phá bởi tôi luôn đầu tư khoản thặng dư so với mức tôi không thể xâm phạm vào.

4. Tránh những khoản nợ không đem lại tiền cho bạn

Hãy tạo cho mình một quy tắc bạn không bao giờ dùng đến nợ mà không tạo ra tiền cho bạn. Tôi từng vay tiền để mua xe hơi chỉ bởi tôi biết nó có thể giúp tăng thu nhập. Người giàu dùng nợ làm đòn bẩy cho các khoản đầu tư và nuôi dưỡng dòng tiền. Người nghèo dùng nọ để mua mọi thứ và làm người giàu càng giàu hơn.

5. Đối xử với tiền bạc như một người yêu đỏng đảnh

Các triệu phú mong muốn được tự do tài chính nhưng chỉ những người làm nó đặt nó thành ưu tiên mới có được điều này. Muốn trở nên giàu có và giữ sự giàu có bạn sẽ phải đặt nó lên hàng ưu tiên. Tiền bạc như một người yêu đỏng đảnh. Tránh xa nó và nó sẽ tránh xa bạn hoặc tệ hơn nó sẽ rời bỏ bạn đến với người khác ưu dành cho nó vị trí ưu tiên.

6. Tiền không bao giờ ngủ

Tiền bạc không biết đến khái niệm giờ giấc, lịch trình hay các kỳ nghỉ và bạn cũng nên thế. Tiền bạc yêu mến những người có ý thức công việc tuyệt vời. Khi tôi 26 tuổi, tôi làm việc trong mảng bán lẻ và làm việc tại cửa hàng đến tận lúc đóng cửa vào 7 giờ tối. Phần lớn thời gian bạn có thể tìm tôi tại đây lúc 11 giờ để kiếm thêm doanh số vượt trội. Đừng bao giờ cố gắng trở thành người thông minh nhất hoặc may mắn nhất, hãy chắc chắn rằng bạn làm việc nhiều hơn người khác.

7. Nghèo không tạo ra điều gì có nghĩa

Tôi từng sống trong cảnh nghèo và thực sự khó chịu. Tôi cảm thấy như thế là đủ rồi và cần thoát ra khỏi nó. Hãy xóa bỏa hết toàn bộ ý nghĩ rằng trở thành người nghèo ở một góc độ nào đó cũng ổn. Bill Gate từng nói, “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, đó là lỗi của bạn.”

8. Tìm cho mình một nhà cố vấn triệu phú

Phần lớn chúng ta lớn lên từ giới trung lưu hoặc nghèo sau đó giữ mình trong những giới hạn và ý tưởng của tầng lớp đó. Tôi đang nghiên cứu những điều các triệu phú đã làm lặp đi lặp lại. Hãy tìm cho bạn một người cố vấn triệ phú của riêng bạn và học hỏi từ họ. Phần lớn người nghèo đều rất hào phóng với kiến thức và của cải của họ.

9. Đặt cược tiền vào các khoản đầu tư lớn

Đầu tư là con đường phổ biến để trở thành một triệu phú và bạn nên dành nhiều tiền cho các khoản đầu tư hơn là công việc của mình. Công ty thứ 2 tôi bắt đầu gây dựng đòi hỏi 50.000 USD tiền đầu tư. Công ty này sau đó đã trả lại tôi 50.000 USD mỗi tháng trong 10 năm gần đây. Khoản đầu tư thứ 3 của tôi là vào bất động sản với vốn khởi đầu là 350.000 USD, chiếm khá lớn tài sản của tôi tại thời điểm đó. Đến giờ tôi vẫn sở hữu những bất động sản này và nó đem lại thu nhập cho tôi.



10. Bắn vào mục tiêu 10 triệu USD, đừng chỉ 1 triệu USD

Sai lầm tài chính lớn nhất tôi từng mắc phải là không suy nghĩ đủ lớn. Tôi khuyến khiachs bạn hãy đặt ra mục tiêu lớn hơn 1 triệu USD. Không bao giờ thiêu tiền trên hành tinh này, chỉ duy nhất thiếu những người suy nghĩ đủ lớn.

Thảo Nguyên

Theo Trí Thức Trẻ/Entrepreneur