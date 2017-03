Lấn chiếm hẻm, sao phường chậm tháo dỡ ?

Bà Vũ Thị An xây tiệm tạp hóa lấn chiếm đất công cộng tại ngã ba hẻm 46 Trần Nhân Tôn và 32 Hùng Vương từ hơn 10 năm qua (ảnh). Các hộ dân khiếu nại liên tục nhưng không được cơ quan chức năng giải quyết. Đến đầu năm 2004, UBND và Phòng Quản lý đô thị quận mới chỉ đạo UBND phường 2 tháo dỡ phần diện tích bà An lấn chiếm nhưng phường không thực hiện. Người dân lại tiếp tục khiếu nại nên tháng 5-2013, UBND quận một lần nữa chỉ đạo phường và bà An phải tháo dỡ trong hai tháng. Đến nay, đã quá thời hạn mà công trình không phép trên vẫn tồn tại gây bức xúc cho người dân. Tại sao phường lại chậm cưỡng chế như vậy?

Một lãnh đạo UBND phường 2, quận 10 cho biết thời gian qua, phường cùng các ban ngành đoàn thể, ban điều hành khu phố... nhiều lần tiếp xúc và vận động bà An cùng gia đình tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, hộ bà An không đồng ý và đề nghị được gặp gỡ lãnh đạo quận, các ban ngành chức năng để nêu ý kiến. Cạnh đó, bà An hiện nay 78 tuổi, đang nằm điều trị bệnh tại bệnh viện. Do việc tháo dỡ này ảnh hưởng đến quyền lợi gia đình bà An nên phường đã có công văn kiến nghị lãnh đạo quận và các ban ngành có liên quan tổ chức tiếp hộ bà An để họ trình bày nguyện vọng. Dịp này, có thể lãnh đạo quận cùng các ngành chức năng sẽ một lần nữa giải thích và vận động hộ bà An chấp hành việc tháo dỡ phần diện tích vi phạm.

HOÀNG YẾN