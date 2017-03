Lần lượt tháo dỡ nhà trái phép

Tháng 1-2007, bà C. cất một căn nhà tạm trên nền đất này. Sau đó, bà nhận được thông báo của UBND xã Bình Hưng về việc cưỡng chế tháo dỡ nhà xây dựng trái phép để khôi phục tình trạng ban đầu.

Tháng 11-2007, trong lúc cả nhà bà C. đi vắng, UBND xã đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ nhà, đồng thời niêm phong, chuyển tất cả các vật dụng trong nhà về xã. Khi đến UBND xã nhận lại đồ đạc, bà C. phát hiện đã bị mất một số tư trang và tiền trong con heo đất. Bà C. không hài lòng: “Nhà tôi cất trái phép là sai nhưng cách làm của UBND xã thiếu công bằng. Nhiều căn nhà ở gần bên dù được cất cùng khoảng thời gian với nhà tôi lại được phép tồn tại, không bị đập...”.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), giải thích: Khi được tin báo nhà bà C. xây cất trái phép, tổ quản lý trật tự đô thị xã đã xuống lập biên bản, yêu cầu bà C. ngưng thi công. Bà C. không chấp hành mà vẫn tiếp tục xây dựng. Sau đó, xã đã ra quyết định xử phạt hành chính bà C. về hành vi xây dựng trái phép và áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc bà khôi phục tình trạng ban đầu. Trước khi tiến hành việc cưỡng chế, xã đã nhiều lần gửi các văn bản liên quan và thông báo cho bà thời gian tự nguyện chấp hành nhưng bà C. vẫn cố tình tránh né, không thực hiện.

Việc bà C. cho rằng có mất mát một ít tiền và tư trang là không thể xác định được. Khi cưỡng chế, xã có lập biên bản và niêm phong đầy đủ các vật dụng trước sự chứng kiến của nhiều đơn vị chức năng.

Ngoài ra, việc cho rằng xã thiếu công bằng, không đập bỏ những căn nhà khác là chưa chính xác, vì xã đang tiếp tục lên kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ tất cả những căn nhà xây dựng trái phép sau ngày 1-7-2004. Phương thức thực hiện là những nhà nào mới xây dựng thì cưỡng chế trước để làm gương, những nhà nào cất vào năm 2005, 2006 sẽ cưỡng chế sau. Hiện nay, do cận kề dịp Tết nên xã tạm dừng tháo dỡ và sau Tết sẽ tiếp tục thực hiện việc này.