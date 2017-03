Làn sóng cắt giảm lao động đầu năm 2012

Kết quả khảo sát tại 12 tỉnh, thành trong cả nước cho thấy kim ngạch xuất khẩu tám tháng đầu năm nay của các ngành nói trên có tăng trưởng so với năm 2010. Cuối tháng 9, hầu hết doanh nghiệp phải tuyển thêm hàng ngàn lao động để phục vụ mùa tăng ca, hoàn thành đơn hàng. Tuy nhiên, đầu năm 2012 sẽ là giai đoạn khó khăn vì nhu cầu tuyển dụng lao động giảm sút. Đơn hàng xuất khẩu của ngành dệt may từ tháng 11-2011 đến tháng 4-2012 bị giảm sút nghiêm trọng, 50%-60%. Giá đơn hàng cũng giảm đáng kể 5%-10% đối với hàng gia công. Chi phí đầu vào của ngành này đã tăng hơn 20%, trong khi giá trị đầu ra tăng không đáng kể do sức ép cạnh tranh.

B.PHƯỢNG