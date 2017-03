Lãnh án vì... ghen!

Pháp luật không quy định ghen là một tội. Thế nhưng nếu quá ghen mà nhắm mắt làm liều hoặc đi quá giới hạn, bất chấp hậu quả thì có thể bị xử lý hình sự. Trường hợp dưới đây là một điển hình.

Gửi “tâm thư” cho thân nhân “tình địch”

Giữa năm 2004, sau khi được gia đình cảnh báo “chồng đang rập rình tình tang với chị T., một giáo viên dạy cùng trường”, chị C. (Tây Ninh) liền tìm cách “giật” chồng về. Bấy giờ, chị C. muốn lôi kéo chồng của chị T. thành đồng minh để vụ việc đạt kết quả cao. Đầu tiên, chị gọi điện thoại báo cho chồng tình địch biết: “Vợ anh đi nhà trọ với một thầy giáo!”. Nào ngờ chồng chị T. rất tin tưởng vợ nên lời nhắn trên chẳng có “ép phê” gì.

Sau đó, chị C. đã nộp đơn đến Phòng Giáo dục huyện để tố cáo cô giáo T. có quan hệ bất chính với chồng mình. Cơ quan này trả lời như sau: “Phòng Giáo dục đã làm việc, rút kinh nghiệm với chồng chị C. và cô T. về việc giữ gìn đạo đức nhà giáo. Cô T. đã tiếp thu ý kiến và cam kết sẽ giữ mối quan hệ đồng nghiệp trong sáng”.

Cầm văn bản trả lời trên, chị C. càng quả quyết chồng mình đã nhiều lần “có gì đó” với cô giáo T. Chị bèn sao chụp một bản để gửi cho chồng cô T. Không biết lấy thông tin từ đâu, chị C. còn nói với anh này: “Hè 2004, vợ anh đi nhà trọ với chồng tôi 10 ngày/lần, hè 2005 thì mỗi tuần/lần!”.

Thấy cũng chưa ăn thua, chị C. tiếp tục dấn thêm bước nữa. Giữa năm 2006, chị C. gửi cho người nhà cô giáo T. một bức thư, nhờ cha mẹ và chồng cô này “nhắc nhở và dạy lại” vợ và con mình vì cô giáo T. “đã và đang đi một chiều hướng trái với pháp luật”. Sau khi gửi thư, chị còn gọi điện thoại “bồi” thêm: “Vợ anh vẫn ăn nằm với chồng tôi mỗi tháng một lần!”. Cuối năm 2006, chị lại gửi tiếp cho chồng cô giáo T. một “bức tâm thư”, trong đó chị gọi cô T. là “cô giáo đi giựt chồng người ta”, “đàn bà dâm”, nhắn nhủ chồng cô T. phải “tập trung quản lý và theo dõi vợ”, “biết cách dạy dỗ vợ cho tốt hơn”.

Rải tờ rơi bêu xấu

Ngoài việc gửi thư cho gia đình cô giáo T., chị C. còn nhiều lần làm đơn gửi đến UBND xã, huyện, Sở Giáo dục tỉnh Tây Ninh... nhưng không được các cơ quan này tiếp nhận. Chỉ có trường học nơi chồng chị C. và cô giáo T. đang công tác ra thông báo trả lời: “Đơn vị sẽ rút kinh nghiệm với cô T. để giữ đạo đức tác phong nhà giáo”.

Bản thông báo này đã được chị C. biến thành vũ khí lợi hại. Tháng 10-2006, chị C. đã sao chụp ra nhiều bản, đem rải phía ngoài trường học nơi cô T. công tác.

Chưa thỏa cơn ghen, tháng sau chị C. còn dán thêm ảnh cô T. vào tờ thông báo và tự ghi thêm những dòng chữ sau: “Cô này đã có chồng và một con, là một cô giáo có chồng mà còn đi giựt chồng, gọi là cô giáo dâm”, “không đủ tư cách để dạy học sinh...”. Chị C. còn ghi cụ thể địa chỉ và số điện thoại nhà riêng của cô giáo T. Sau đó, chị sao chụp thành nhiều bản, đem rải ở nhiều nơi: ngoài vòng rào trường học nơi cô T. công tác, cặp rào Phòng Giáo dục huyện và gần nhà cô T.

Những đòn ghen của chị C. kéo dài bền bỉ suốt ba năm trời với nhiều bước khác nhau. Chịu hết xiết, đầu năm 2007, “tình địch” của chị C. không im lặng chịu đựng nữa mà gửi đơn tố cáo ngược lại việc chị C. có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến uy tín và hạnh phúc của gia đình mình.

Tháng 7-2007, TAND huyện Hòa Thành xử phạt chị C. một năm tù (được hưởng án treo) về tội làm nhục người khác theo Điều 121 Bộ luật Hình sự. Nhận hình phạt trên nhưng chị C. vẫn không phục. Chị cho rằng chồng mình và cô T. mới là người có tội vì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Chị kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm. Ê chề nhất là sau quãng thời gian dài chị C. cất công ghen tuông, chồng chị C. không thèm nhìn mặt vợ. Giữa năm 2008, chồng chị C. kiên quyết đường ai nấy đi và tòa án đã chấp thuận cho anh được ly hôn chị vợ có “máu Hoạn Thư”.