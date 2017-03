Lao đao vì lương trả nhỏ giọt

Công ty trên đặt tại khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương). Thay vì thanh toán tiền lương tháng và các khoản chi phí khác cho người lao động, công ty này chỉ tạm ứng một phần tiền lương và chi phí công tác. Do bị công ty nợ nhiều tháng lương liên tiếp, nhiều người lao động đã rơi vào tình cảnh khó khăn bộn bề.

Cụ thể, công ty này vẫn còn nợ lương của anh Phan Minh Tuấn 23,5 triệu đồng (từ tháng 2 đến tháng 8-2011). Anh Tuấn bức xúc: “Tôi ký hợp đồng lao động với Công ty An Phú Hưng từ tháng 1-2011. Biết công ty đang gặp khó khăn về tài chính, tôi và nhiều người lao động khác cố gắng chờ nhưng đến nay công ty vẫn không thanh toán số tiền lương còn nợ. Nếu công ty còn trì hoãn, tôi sẽ khởi kiện ra tòa”.

Bản lương và số lương 23,5 triệu đồng mà Công ty Cổ phần Kinh doanh XNK An Phú Hưng còn nợ anh Tuấn.

Tương tự, anh Phùng Y Hoàng bị Công ty An Phú Hưng nợ 26 triệu đồng tiền lương của nhiều tháng. Anh Hoàng cho hay anh đã nhiều lần yêu cầu trả tiền lương nhưng lãnh đạo công ty cứ đùn đẩy, chẳng ai đứng ra giải quyết. “Lúc đầu công ty hứa cuối tháng 9 rồi đến đầu tháng 10 và đầu tháng 11 sẽ thanh toán nhưng rốt cuộc chúng tôi chưa nhận được đồng nào. Nhiều lần chúng tôi gọi điện thoại cho lãnh đạo công ty nhưng họ không bắt máy” - anh Hoàng nói.

Trao đổi với PV, ông Trương Đình Tích, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh XNK An Phú Hưng, cho biết: “Công ty quản lý hồ sơ nhân sự chưa được bài bản. Vì vậy, các chế độ, chính sách dành cho người lao động chưa được thực hiện theo quy định”. Theo ông Tích, đối với các lao động tiếp tục làm việc, công ty sẽ tiếp tục ứng tiền; đối với các lao động muốn nghỉ việc, công ty tạm thời giải quyết chậm hơn chứ không phải không trả lương. Công ty sẽ nỗ lực sắp xếp để chậm nhất là đầu tháng 11 giải quyết xong tiền lương cho người lao động.

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV đến thời điểm này, công ty trên không thực hiện đúng cam kết. Nhiều người lao động đã gọi điện thoại cho giám đốc và phó giám đốc công ty để yêu cầu họ nói rõ thời gian trả lương nhưng không liên hệ được. PV cũng đã tìm cách liên hệ với Phó Giám đốc Trương Đình Tích nhưng không có kết quả.

