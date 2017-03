Lao động “chui” thứ 10 chết ở Angola

(PL)- Sáng 4-6, những người lao động (quê ở Nghệ An) từ Angola báo về cho biết anh Chu Sĩ Hạnh (37 tuổi, trú xóm 6, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu, Nghệ An), lao động “chui” trên công trình ở Angola, đã tử vong do tai nạn lao động.

Trước đó, ngày 31-5, anh Hạnh đang làm việc trên công trình thì bị ngã giàn giáo khiến anh bị thương nặng. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Hạnh đã tử vong. Chị Trần Thị Dương (vợ anh Hạnh) cho biết: Anh Hạnh bỏ ra hơn 100 triệu đồng cho “cò” đưa đi Angola làm việc bằng đường du lịch gần một năm nay. Hiện tiền lương của anh chưa đủ bù tiền chi phí đi lao động “chui”. Đến chiều qua, thi thể anh Hạnh chưa được đưa về Việt Nam. Tính từ tháng 3 đến nay, đã có 10 lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh đi lao động “chui” bị chết ở Angola, trong đó nguyên nhân chết chủ yếu là do bị sốt rét ác tính. Đ.LAM