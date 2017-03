Lao động “chui” thứ 18 tử vong ở Angola

Theo người thân, anh Thành được “cò” đưa đi lao động “chui” ở Angola bằng đường du lịch hơn một năm nay với chi phí 100 triệu đồng. Hoàn cảnh vợ và con nhỏ của anh Thành ở quê nhà thuộc diện khó khăn. Khoản tiền anh Thành vay để đưa cho “cò” để đi Angola chưa trả hết. Cộng đồng người Việt Nam tại Angola đang quyên góp tiền để đưa thi thể anh về quê an táng.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết tính đến nay đã có hơn 1.500 người quê Nghệ An đang lao động “chui” ở Angola. Từ đầu tháng 3-2013 đến nay đã có 18 người lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh chết ở Angola, chủ yếu do bị sốt rét ác tính và tai nạn lao động, bị đánh chết. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố ba vụ án, khởi tố chín bị can về tội tổ chức đưa người trốn đi Angola trái phép, tội tổ chức người khác ở lại Angola trái phép.

ĐẮC LAM