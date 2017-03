Lao động không dễ tính như trước

Trung tâm Quốc gia dự báo và Thông tin thị trường lao động (Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB&XH) vừa công bố báo cáo “Xu hướng việc làm Việt Nam 2009”. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Giám đốc Trung tâm, cho biết năm 2010 các doanh nghiệp có thể sẽ phải cân nhắc lại bài toán tiền lương và điều kiện lao động.

Lao động nhảy việc nhiều hơn

Thống kê của Hiệp hội Dệt may, những năm gần đây, lượng lao động dịch chuyển tại các doanh nghiệp dệt may rất lớn. Nếu một doanh nghiệp có năm đến sáu ngàn công nhân thì hằng năm, khoảng 1.000-2.000 công nhân thường xuyên ra, vào. Nguyên nhân do công việc ca kíp quá vất vả mà thu nhập lại thấp, đời sống tinh thần nghèo nàn...

Theo bà Vân, tình trạng trên không chỉ xảy ra ở các doanh nghiệp dệt may. “Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp phía Nam gặp khó khăn khi tuyển lao động sau tết là một ví dụ. Ở các doanh nghiệp này, mức lương trung bình trên dưới 2 triệu đồng/tháng. Nhà ở, các điều kiện làm việc cũng chưa đảm bảo cho người lao động. Một vài năm trước có thể người lao động chấp nhận nhưng thời điểm này, đã có nhiều khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp trên cả nước nên người lao động có nhiều lựa chọn hơn nên nhảy việc nhiều hơn” - bà Vân nói.

Các doanh nghiệp cần tăng lương và tạo điều kiện lao động thuận lợi mới giữ chân được người lao động. Ảnh: HTD

Tăng lương, tăng đào tạo mới hút được lao động

Bà Vân cho rằng trong tình trạng chi phí sinh hoạt đắt đỏ như hiện nay, với mức lương thấp, chẳng hạn ngành da giày, dệt may chỉ đạt 1,3-1,4 triệu đồng/tháng (chưa tới 50.000 đồng/ngày) chưa thể đáp ứng nhu cầu của người lao động. Bà Vân dự báo: “Tỉ lệ thất nghiệp năm 2010 sẽ tương đương năm 2009 trong khi tỉ lệ tham gia lực lượng lao động sẽ giảm đi. Mặc dù doanh nghiệp nước ta phục hồi sau khủng hoảng tài chính nhanh hơn các nước khác, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn so với năm 2009 nhưng vấn đề là người lao động có tham gia ứng tuyển hay không? Do mức lương thấp nên có thể nhiều người lao động sẽ kéo dài thời gian học nghề để tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn”.

Theo các chuyên gia về thị trường lao động, việc các doanh nghiệp cần làm ngay là tăng lương và tăng điều kiện lao động. Mặt khác, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo của nước ta hiện mới đạt 35%. Vì thế, các doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo và đào tạo lại cho người lao động mới đáp ứng được yêu cầu công việc và tạo thêm sức hút tuyển dụng.

Cần có trạm quan sát thị trường lao động Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, thông tin về thị trường lao động ở nước ta thường chỉ áp dụng theo kiểu... áng chừng qua điều tra theo mẫu. Ông Dũng cho rằng thông tin điều tra theo kiểu “bốc thuốc” như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc đề ra các chính sách về lao động, việc làm. “Các nước phát triển thường có trạm quan sát về thị trường lao động. Họ tính số lượng lao động từng vùng và sẽ đặt trạm quan sát sao cho hợp lý để điều tra cung cầu lao động. Quy định mỗi trạm, mỗi điểm sẽ quan sát bao nhiêu lao động. Khi tổng hợp các trạm sẽ phản ánh được tình hình lao động của địa phương một cách chính xác” - ông Dũng đề xuất.

BẢO PHƯỢNG