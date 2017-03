Lao động nữ ở nước ngoài chịu nhiều thiệt thòi

Phát biểu tại hội nghị trong khuôn khổ dự án “Tăng quyền năng cho phụ nữ đi làm việc ở nước ngoài” do Quỹ Phát triển phụ nữ Liên Hiệp Quốc và Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại Hà Nội, ngày 11-3, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho rằng cần có thêm những quy định tạo điều kiện tốt hơn để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng của mình trong việc tìm kiếm cơ hội, nâng cao thu nhập khi xuất khẩu lao động.

Chưa được quan tâm đúng mức

Bà Suzette Mitchell, Trưởng đại diện Quỹ Phát triển phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UNIFEM), cho rằng đối với Việt Nam, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế trong nước, cho gia đình họ cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế nơi họ làm việc. Tuy nhiên, “Di cư lao động cũng có thể dẫn tới nguy cơ bị bóc lột sức lao động, bị lạm dụng và trở thành nạn nhân của hoạt động buôn người”, đặc biệt với đối tượng “dễ tổn thương” như phụ nữ, bà Mitchell nhấn mạnh.

Theo thống kê của UNIFEM, Việt Nam có số lao động nữ đi làm việc ở nước ngoài chiếm khoảng 30% tổng số người xuất khẩu lao động. Tỉ lệ này thấp hơn so với một số nước trong khu vực như Indonesia hay Philippines. Cũng theo UNIFEM, đáng lo ngại là tình trạng nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua các kênh không chính thống, hay tình trạng các cơ quan tuyển dụng hoạt động thiếu chuẩn mực đạo đức. “Các quyền cụ thể và nhu cầu của nữ lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức và chưa thể chế hóa trong các chính sách pháp luật, các quy định và dịch vụ liên quan” - bà Suzette Mitchell nói.

Lao động nữ học may công nghiệp chuẩn bị đi lao động tại Nhật Bản. Ảnh: HTD

Có thai bị cắt hợp đồng!

Có mặt tại hội nghị, một số doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động đã chỉ ra một số thiệt thòi của lao động nữ khi đi làm việc ở nước ngoài. Bà Phan Thị Quỳnh Nga, nhân viên Phòng Đối ngoại, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại và hợp tác nhân lực quốc tế (thuộc Bộ Công thương), cho biết nhiều lao động nữ đã nộp đầy đủ hồ sơ cho công ty, chuẩn bị ký hợp đồng thì đến rút hồ sơ vì... chồng không cho đi. “Lao động nữ đi xuất khẩu lao động thường rất chăm chỉ, tiết kiệm, tiền dành dụm được nhiều hơn so với nam giới. Tuy nhiên, khi họ đi thì nam giới ở nhà gánh vác việc gia đình cũng gặp nhiều khó khăn nên nhiều ông chồng lại không muốn vợ đi” - bà Nga nói.

Có khoảng 500.000 lao động nữ đang làm việc tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường nhận nhiều lao động nữ: Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh cũng cho biết ngoài rào cản về quan niệm xã hội, phụ nữ đi xuất khẩu lao động còn ít một phần do nhu cầu của thị trường lao động nước ngoài đối với lao động nữ không cao như nhu cầu nhận lao động nam. Mặt khác, thu nhập trung bình của lao động nữ vẫn thấp hơn so với lao động nam khi đi xuất khẩu lao động do nam thường làm việc được trong các nghề nặng nhọc hơn. Một thiệt thòi nữa với lao động nữ là chủ được phép chấm dứt hợp đồng lao động nếu lao động nữ có thai, sinh con. “Ở các nước có chính sách chặt chẽ về nhập cư, lao động chỉ là lao động, vì thế khi có thai và sinh con sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động” - ông Quỳnh cho biết.

Vì những lý do trên, theo ông Quỳnh, mặc dù nhu cầu đi xuất khẩu lao động đông nhưng không thể đưa nhiều lao động nữ đi vì phải xem xét kỹ các điều kiện bảo vệ lao động nữ như pháp luật của nước sở tại, cơ chế hợp tác giữa nước ta với cơ quan có thẩm quyền nước sở tại để bảo vệ lao động.

