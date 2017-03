Lao động nước ngoài vi phạm gia tăng

Do đó các doanh nghiệp cần khuyến cáo người lao động khi đến làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ theo đúng visa họ đã đăng ký”. Thông tin này do đại diện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM) lưu ý, tại buổi triển khai nội dung mới của Bộ luật Lao động về xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, do Sở LĐ-TB&XH tổ chức ngày 5-12.

Theo ghi nhận, trong năm 2011, cơ quan chức năng tại TP.HCM đã xử lý khoảng 1.400 vụ vi phạm pháp luật đối với người nước ngoài, trong đó nổi lên là tình trạng cư trú bất hợp pháp, visa quá hạn… Đến nay có khoảng hàng chục công ty do những người có quốc tịch từ các nước châu Phi thành lập để hợp thức hóa việc cư trú lâu dài tại Việt Nam.

P.ĐIỀN