Lao động tự do "khát" việc dịp giáp Tết

Từng đợt mưa phùn phùng phùng rơi xuống, cái lạnh như cắt da, cắt thịt bao phủ khắp ngõ ngách, con đường TP Hà Nội. Tuy nhiên, tại nhiều điểm đón việc, ở nhiều lao động tự do vẫn đứng co ro ngoài trời, với hi vọng sớm tìm được việc làm.



Dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên Đán, thế nhưng đối với nhiều lao động tự do, tết sắp đến đối với họ là gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền. Chạy ăn từng bữa Trước cái lạnh căm căm của ngày đông, chúng tôi tìm về điểm chờ việc của nhiều lao động tự do ở gần khu vực Cầu Lủ, phường Kim Giang, Quận Hoàng Mai. Tại vỉa hè hai bên đường, hơn chục lao động nam, nữ với phương tiện xe đạp, thúng mủng, ngồi run rẩy chờ người đến thuê mướn. Khuôn mặt hốc hác, ánh mắt thâm quầng vì lạnh, anh Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi) quê Nam Trực, Nam Định cho biết, anh cùng với nhiều lao động khác rời quê lên Hà Nội đã nhiều ngày nay nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. “Gần chục ngày nay, hai vợ chồng tôi cứ diễn điệp khúc sáng ra cầu Lủ đón việc, đến tối không có việc lại rồng rắn nhau về phòng trọ. Nhiều hôm hết tiền, vợ chồng tôi phải sang hàng xóm vay tiền đi chợ, bữa cơm của hai vợ chồng hôm đó chỉ có rau và lạc rang”, anh Hạnh chia sẻ. Sinh ra một vùng quê thuần nông, nhà chỉ trồng 4 sào ruộng, thế nên khi ra thành phố đón việc làm anh Hạnh cũng chỉ dám sống trong những căn phòng ọp ẹp, giá rẻ. Có mặt tại căn phòng chưa đầy 8m2 của anh Hạnh ở khu vực thôn Kim Lũ, chúng tôi không khỏi giật mình khi bước vào căn phòng tối om như mực. Ánh điện lập lòe được anh Hạnh bật lên nhưng cũng không thể xua tan nổi không khí lạnh lẽo, ẩm thấp trong căn phòng. Đặc biệt, chiếc giường ngủ của gia đình anh Hạnh ngả vẹo về một bên, bên trên là chiếc chiếu rách nát tả tơi. Bên cạnh, bộ chén uống nước gồm 3 chiếc nhưng có đến 2 chiếc bị sứt miệng, cùng với đó là sự khập khiễng về sắc màu. Tại khu xóm trọ của anh Hạnh, có 15 căn phòng với gần 30 lao động tự do từ các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu (Nam Định) đến thuê trọ. Tất cả những người lao động ở đây đều sống trong điều kiện vật chất sơ sài, đời sống kham khổ. Anh Hạnh cho hay, dù hai vợ chồng anh đã có thâm niên 6 năm lao động tự do, có nhiều mối quan hệ thân thiết với các cai thầu xây dựng ở địa điểm đón việc, tuy nhiên chưa thời gian nào hai chồng anh chị lại rơi vào hoàn cảnh thiếu việc làm như hiện nay. “Hai đứa con, một đứa học đại học, một đứa học cao đẳng và mẹ già đều trông chờ vào hai vợ chồng tôi đi làm xa. Thế nhưng giờ việc ít, tiền kiếm không ra, cuộc sống của hai vợ chồng tôi những ngày ngóng việc không khác gì ngồi trên đống lửa”, anh Hạnh nói. Công việc của vợ chồng anh Hạnh cũng như bao lao động tự do khác khi đi đón việc đều phụ thuộc vào người thuê mướn. Khi người đến thuê làm việc gì, lao động sẽ làm việc đó, nhưng chủ yếu là những công việc khó, đòi hỏi phải có sức khỏe như phá nhà, đào móng, xây tường rào, bốc hàng đêm, đến việc dọn nhà, thậm chí là việc thông cống… Thấp thỏm ngóng việc Phần lớn những người lao động rời quê lên thành phố tìm việc đều xuất thân từ nông dân và có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, mỗi lao động khi đi làm đều mang trên mình áp lực tiền bạc và nỗi lo cho gia đình. Anh Nguyễn Xuân Lưu (38 tuổi) quê Thái Thụy, Thái Bình rời quê lên thành phố gắn bó với nghề làm thuê đã gần 7 năm. Với khoảng thời gian ấy, mỗi tháng anh phải kiếm tiền gửi về cho gia đình khoản tiền 4 triệu đồng lo cho 2 đứa học phổ thông và 1 đứa học tiểu học. Năm 2008, ngành xây dựng phát triển mạnh, anh Lưu thường xuyên có việc làm nên tiền bạc lo cho hai con ăn học và lo trang trải ngày tết anh có thể cáng đáng nổi. Thế nhưng, kể từ năm 2010 trở lại đây, kinh tế khó khăn, công việc bấp bênh đã khiến anh không khỏi lo lắng. “Tôi lên Hà Nội đã gần chục ngày mà vẫn chưa đón được việc làm. Giờ đứng đợi việc mà tâm trí tôi cứ thấp thỏm, lo lắng về việc làm và cái tết cho cả gia đình đang đến gần”, anh Lưu tâm sự.

Thiếu việc làm, điều này đã khiến những giấc ngủ hàng đêm của anh Lưu bị xáo trộn. Nhiều đêm anh đã chợt tỉnh giấc trong khi cảnh vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ và rồi trong những lúc đó anh lại thấp thỏm, lo lắng về tương lai của ngày đón việc tiếp theo. Theo anh Lưu, vợ chồng anh cùng 4 đứa con chỉ sống nhờ vào 4 sào ruộng. Do vậy, dù còn hơn một tháng nữa mới đến tết Nguyên Đán nhưng anh đã phải lo kiếm tiền trang trải trong những ngày tết từ trước đó 1 tháng. Cũng như anh Lưu, anh Nguyễn Văn Độ 38 tuổi, quê Nam Trực, tỉnh Nam Định cũng ngồi đón việc cả tuần ở cầu Lủ mà vẫn chưa có việc làm. Anh Độ cho biết, nhiều người lao động dậy từ 6h sáng ra địa điểm chờ việc, tuy nhiên phần lớn những người đón việc như anh đều rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp nhiều ngày, không bắt được việc làm, ai cũng mang nặng tâm trạng thấm thỏm, lo lắng. "Dù có thâm niên 10 năm làm nghề lao động tự do nhưng chưa đợt đi làm nào tôi lại bị thất nghiệp dài như thời gian này. Thiếu việc, tôi cũng như nhiều lao động khác đã tính đến giải pháp về quê sớm còn cái tết sắp đến dù có đói thì gia đình chúng tôi cũng đành phải cố gắng khắc phục", anh Độ ngán ngẩm nói.