Lập bộ phận đo vẽ tại quận

Khôi phục các đơn vị đo vẽ công

Đọc báo và nghe người nọ người kia kể hồ sơ nhà, đất rất dễ bị quận trả lại do bản vẽ bị sai nên khi xây dựng nhà, tôi đã cất công tìm chỗ đo vẽ uy tín. Sau khi dò hỏi, tôi đến một công ty tư vấn, thiết kế có nghề ở quận 1. Thế nhưng khi nghe nhà tôi ở quận ven, công ty lắc đầu ngay không phải vì ngại đường xa mà là vì “không quen, hồi đó giờ chưa làm việc với quận này” (!).

Cuối cùng, tôi tìm đến Phòng Quản lý đô thị quận nhà rỉ tai nhờ cán bộ vẽ giúp cho chính xác. Chẳng rõ có phải vì họ vẽ giỏi hơn các công ty tư nhân nên không sai hay vì họ được “người nhà” sửa sai giúp để không làm phiền đến gia chủ mà hồ sơ của tôi đã không bị trả lại. Xem ra tôi đã biết “chọn mặt gửi vàng”.

Tôi được biết trước đây đã có quận tự lập bộ phận đo vẽ do chính các cán bộ của quận đảm nhận theo loại hình đơn vị hành chính công. Do nắm rõ các quy định của pháp luật, tiếp cận được bản đồ địa chính, thông tin quy hoạch trên địa bàn nên bộ phận này luôn có được kết quả chính xác. Nhưng rồi ngại việc “vừa đá bóng vừa thổi còi”, tạo sự bất bình đẳng với các công ty tư nhân, các nơi đã xóa sổ những đơn vị hành chính công đó. Tuy nhiên, người dân vẫn thực sự có nhu cầu và các cán bộ vẫn có khả năng cung ứng nên trên thực tế các công ty “sân sau” của nhiều cán bộ vẫn tồn tại ở nhiều nơi và làm ăn rất hiệu quả.

Giải thích về việc quận mình có hơn 90% bản vẽ phải chỉnh sửa, đại diện quận 1 cho rằng không phải các công ty đo vẽ kém năng lực mà là do họ đơn thuần nghe theo lời chủ nhà và bản vẽ của họ không khớp với bản đồ địa chính hoặc hồ sơ lưu. Vậy các phòng chuyên môn của quận này có thể trợ giúp các công ty giảm thiểu hạn chế trên bằng việc cho họ tiếp cận với bản đồ địa chính hay hồ sơ lưu?

Trường hợp câu trả lời vẫn cứ là “không” thì nên chăng chính thức khôi phục các đơn vị đo vẽ công với tiêu chí hoạt động đúng hẹn, chính xác và nếu vi phạm thì phải bị chế tài?

NGUYỄN MAI

Công bố các công ty đo vẽ làm tốt

Trước giờ bản vẽ vẫn luôn là mối lo canh cánh của những người làm thủ tục nhà đất. Theo quy trình hiện hành, phải đến 10, 15 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ, các quận mới có ý kiến về bản vẽ. Tuy thời gian chỉnh sửa ngắn nhưng do các công ty sửa không hết hoặc do các cán bộ không phát hiện ra một lần nên bản vẽ vẫn có thể lại bị trả lại hai, ba lần. Từ chỗ này, thời gian cấp giấy tiếng là đúng hạn định (do được tính lại căn cứ vào thời gian nộp bản vẽ hoàn chỉnh) nhưng thực tế đã bị kéo dài gấp ba, bốn lần. Chính vì thế, việc cải cách thủ tục hành chính để người dân dỡ bị “hành” ở lĩnh vực nhà, đất rất khó thành công nếu các quận không quyết liệt chấn chỉnh những tồn tại dằng dai ở khâu bản vẽ.

Ở quận 1, sau khi trừ số bản vẽ phải sửa lại thì vẫn còn khoảng 10% bản vẽ đúng. Ở quận Tân Bình thì có 20% bản vẽ cấp phép xây dựng đúng… Theo đó, căn cứ vào hồ sơ thụ lý và tỉ lệ sai, đúng, các quận hoàn toàn có thể thống kê danh sách những công ty làm tốt và chưa tốt. Vậy các quận có thể công khai danh sách này để người dân dễ chọn lựa hay không?

Theo tôi, nếu điều này sớm được thực hiện thì giữa các công ty sẽ có sự cạnh tranh lành mạnh để người dân được hưởng lợi. Vì muốn có chỗ đứng trên thị trường, những công ty hay vẽ sai sẽ phải nỗ lực cải tiến. Thay vì thụ động, họ sẽ phải đối chiếu kỹ hơn với giấy chủ quyền nhà, đất; chủ động cập nhật quy hoạch v.v...

THIỆN NHÂN