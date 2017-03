Lập lại trật tự quanh BV Ung bướu

An ninh trật tự được cải thiện Ngày Bà Trần Thị Dung (Long An) cho biết “Tôi bị ung thư tuyến nước bọt phải thường xuyên lên đây điều trị. Mấy tháng trước lo lấn ra khỏi đám đông, tôi bị móc túi mất 1 triệu đồng. Mấy hôm nay tôi lên đây, thấy trật tự hẳn, tôi rất yên tâm”. Một anh dân phòng cho biết thêm: “Thời gian trước, an ninh trật tự tại đây rất phức tạp nhưng giờ giảm bớt, không còn nghe người dân phản ánh gì nữa. Việc buôn bán lấn chiếm thì chúng tôi nhắc nhở chứ không xử phạt…”. Người dân cần tự giác chấp hành Chúng tôi có nghe thông báo tình hình an ninh trật tự tại khu vực đã tốt hơn. Quận hoan nghênh ý kiến đóng góp của người dân và mong người dân tự giác thực hiện để khu vực ổn định, thông thoáng… Nếu tình hình mất trật tự tái diễn, chắc chắn là quận, các cơ quan liên quan sẽ xem xét những biện pháp căn cơ nhằm giải quyết triệt để hơn… Một cán bộ UBND quận Bình Thạnh Phường đã có nhiều giải pháp Trước đây, UBND phường 7 (nơi có BV Ung Bướu) đã làm việc với lãnh đạo BV xem xét đưa người buôn bán nhỏ lẻ vào trong khuôn viên BV. Tuy nhiên, khuôn viên BV quá nhỏ, cộng với việc đã có căn tin nên không thể thực hiện. Cạnh đó, phường cũng kết hợp với BV tuyên truyền cho bệnh nhân cũng như người nhà cẩn thận không để kẻ xấu lợi dụng lúc đông người móc túi, trộm cắp. Hiện nay, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo hơn. Ông PHẠM VĂN TỒN, Phó Chủ tịch UBND phường 7,

quận Bình Thạnh