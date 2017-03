Lấy lại tên thật sau 33 năm

Theo ông Sang trình bày, tên thật của ông là Lâm Phát. Năm 1975, ông cùng mẹ chuyển lên Sài Gòn sinh sống tại quận 10. Cũng trong năm này, ông đi kinh tế mới tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai. Tại đây có một người tên Phạm Văn Sang bỏ đi đâu không rõ. Bà trưởng ấp lúc đó đã cho ông ở ghép vào hộ của ông Sang. Sau đó, ông đã dùng sổ của ông Sang để làm việc và nhận các chế độ của mình. Từ đó ông có tên mới là Phạm Văn Sang.

Một thời gian sau, ông Sang chuyển về sinh sống tại TP.HCM. Khi ông lập gia đình, con ông được cấp các giấy tờ đều mang tên Phạm Văn Sang. Để “không bị mất gốc” như ông bà vẫn nói, ông quyết định đi cải chính họ, tên của mình, cũng như của con cái.

Năm 1992, ông Sang nộp đơn yêu cầu Công an quận 10 xác minh tên thật của mình. Cơ quan này cũng xác định vào thời điểm trên có một người tên Lâm Phát sinh sống trên địa bàn rồi sau đó đi kinh tế mới. Nhưng với xác nhận này thì ông vẫn chưa thể cải chính họ, tên. Năm 2007, ông Sang gửi đơn “cầu cứu” Công an quận Bình Tân nơi ông đang sinh sống. Cơ quan này lại hướng dẫn ông quay về quê (tỉnh Bạc Liêu) để tìm lại lai lịch của mình trong tàng thư của công an tỉnh. Ông cũng lặn lội hàng trăm cây số về quê nhưng không có kết quả... Gần đây, ông tìm đến Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM và tình cờ gặp được ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó phòng Hộ tịch-lý lịch tư pháp-Quốc tịch Sở Tư pháp TP.HCM, đang tư vấn cho chương trình. Theo hướng dẫn của ông Đạt, ông Sang đã nộp đơn yêu cầu Sở Tư pháp xác minh lý lịch.

Sở Tư pháp TP.HCM đã gửi công văn đề nghị Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (Bộ Công an) xác minh nội dung tường trình của ông Sang. Với kết quả do Cục cung cấp, giờ ông Sang có thể gửi đơn yêu cầu Công an quận Bình Tân cải chính họ, tên trên chứng minh nhân dân, hộ khẩu... Đồng thời, ông Sang cũng có thể gửi đơn đề nghị UBND cấp có thẩm quyền nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để làm thủ tục thay đổi họ, tên cho con.

Như vậy, sau 33 năm mang tên người khác, ông Sang sẽ được công khai lấy lại tên thật của mình.

