Lẽ nào chỉ TP.HCM làm khó người nộp thuế?

Ủng hộ một mức thuế suất duy nhất là 2% Bài “Một cách thu để tránh lạm dụng” (Pháp Luật TP.HCM ngày 5-8) nhận được nhiều sự đồng thuận của bạn đọc. Bạn đọc thaihoanghuy@... nêu lý lẽ: “Nói là thu 25% trên thực lãi bằng cách lấy giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan nhưng khoản chênh lệch đó có là thực lãi? Bởi lẽ nhà mua 3 tỉ đồng mà sau bán được 3,1 tỉ đồng nhưng khi đó tỉ lệ lạm phát là bao nhiêu thì Nhà nước cũng phải tính cho người dân chứ!”. Tương tự, bạn đọc hung@... cho rằng: “Cách tính 25%/lợi nhuận hết sức phi lý. Nếu xem xét kỹ lưỡng các yếu tố lạm phát, trượt giá… thì có khi không lỗ đã là may chứ nói gì đến lời!”. Bạn đọc uy@... lưu ý: “Cách tính thuế cần thật đơn giản để người nộp thuế dễ hiểu, dễ thực hiện. Trên quan điểm này, tôi đề nghị bỏ phương án tính 25%, chỉ nên có một phương án là 2% trên giá trị chuyển nhượng”. TP Chỉ TP.HCM vướng, nơi khác thu bình thường Ngày 5-8, trao đổi với các PV, lãnh đạo Cục Thuế nhiều tỉnh đều khẳng định: “Đối với việc chuyển nhượng bất động sản, địa phương vẫn thu thuế TNCN bình thường, hoàn toàn không có vướng mắc gì từ Nghị định 65/2013 của Chính phủ”. Một lãnh đạo Cục Thuế TP Hà Nội cho biết: Hiện thị trường bất động sản Hà Nội rất trầm lắng, chỉ có một số trường hợp cho tặng, thừa kế, ít phát sinh các giao dịch mua bán. Từ ngày 1-7 đến nay, sau khi Nghị định 65/2013 có hiệu lực, nơi đây đã tạm thời chỉ đạo các chi cục tiếp tục thu thuế theo hướng nếu người dân chứng minh được giá mua, bán, các chi phí khác thì thu 25%/thực lãi, nếu không chứng minh được thì thu 2%/giá bán tại thời điểm giao dịch. “Nếu có hóa đơn đầu vào, đầu ra thì xác định 25%/thực lãi rất dễ. Tuy nhiên, việc này chỉ dễ thực hiện đối với các giao dịch của các tổ chức. Ngược lại, đối với các giao dịch của cá nhân vốn khó chứng minh thực lãi thì Hà Nội thu mức 2% để gọn hơn, đỡ phiền hà cho người dân” - vị này chia sẻ. Tại Đà Nẵng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Đình Ân cũng cho biết: “Đà Nẵng không thấy có vướng mắc gì từ Nghị định 65. Nếu người nộp thuế có hóa đơn, chứng từ thì cơ quan thuế thu 25% trên chênh lệch giữa giá bán, giá mua và các chi phí liên quan. Nếu không có hóa đơn, chứng từ thì thu 2% trên giá chuyển nhượng”. Tại Đồng Nai, ông Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho rằng: “Nghị định 65 đã quy định rất cụ thể và không có gì thay đổi so với trước đây. Do vậy, chúng tôi không hề gặp khó khăn trong việc thu thuế. Mức thu 25% hay 2% sẽ được áp dụng tùy thuộc người dân có hóa đơn, chứng từ chứng minh hay không”. Tại Cần Thơ, ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP, thông tin: “Từ ngày 1-7 đến nay, số lượng hồ sơ mua bán nhà, đất tại TP Cần Thơ không nhiều lắm và chúng tôi vẫn tiếp tục áp dụng cách thu thuế như cũ. Trước giờ, đa phần là thu 2% trên giá chuyển nhượng vì ngoài hợp đồng mua bán thì người nộp thuế thường không có hóa đơn, chứng từ”. T.PHÚ - T.TÀI - D.ĐÔNG - T.DUNG