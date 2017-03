Lên đồng làm phép… chữa bệnh (?!)

“Ở ấp 4, xã Long An, huyện Cần Giuộc (Long An) có cô Hai lên đồng nhập cốt chữa bá bệnh…”. Từ thông tin do bạn đọc cung cấp, PV đã tìm đến - nơi hành nghề của cô Hai để tìm hiểu.

“Chỉ nhập khi có nhiều người” Sáng 16-2 (14-1 âm lịch), nghe chúng tôi nói “có người bệnh cần bốc thuốc”, một người đàn ông trong nhà chỉ “xuống nhà dưới gặp cô Hai, hôm nay bận cúng không khám bệnh”. Trước mặt chúng tôi là một phụ nữ khoảng 50 tuổi nằm trên võng với vẻ mặt mệt mỏi: “Ở đâu tới, ai giới thiệu?”. Khi biết tôi bị bệnh nhức đầu lâu năm chữa không hết, cô Hai phán: “Nhìn con là cô biết bị bệnh viêm mũi nặng lắm, con uống thuốc không bền và thiếu sự kiên trì”. Tiếp: “Bà về chữa chứ cô không chữa, khi bà bảo ai sống thì sống, còn người nào bà từ chối chữa thì về lo ma chay, dù có thuốc tiên trị cũng không hết”. Cũng theo lời cô Hai: “Lúc trước có mấy người bệnh nặng bị bác sĩ chê, đến đây bà cho thuốc uống giờ khỏe mạnh, tháng nào cũng đến đây tạ ơn bà”. Người đàn ông bổ sung: “Cách đây hơn một năm khi chưa cất lại nhà, người đến cúng vái chữa bệnh rất đông, không có chỗ đứng. Đa phần là người ở các tỉnh miền Tây”. Bà Lớn đang chuẩn bị hóa thành “mẹ Mẫu” để chữa bệnh cho em bé ở phía sau. Ảnh: THÁI HIẾU Sau cùng, cô kêu tôi ngày mai (15-1 âm lịch là rằm lớn) quay lại vì “Khi đó, bà mới về cho phép chữa bệnh. Bây giờ ít người, bà không về đâu”. Chữa bệnh bằng nhang Sáng 17-2, chúng tôi quay lại thì thấy quang cảnh thật nhộn nhịp. Hàng trăm xe máy đậu từ nhà ra đến ngõ, bên trong căn nhà chật hẹp có khoảng 200 người đứng, ngồi từ nhà dưới lên nhà trên. Hầu hết là dân buôn bán vừa muốn chữa bệnh, vừa muốn xin bùa phép làm ăn. Tất cả đều trố mắt theo dõi từng hành động của “mẹ Mẫu” đang nhập hồn vào xác cô Hai. Đứng ngay giữa gian nhà chính, trước bàn thờ, cô Hai nhảy nhót, đọc những câu kệ ê a vô nghĩa. Lúc cô nói giọng người lớn, lúc thì giả giọng con nít… Với chị KH (bán trái cây gần chợ Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) “bị bướu cổ hai năm nay”, cô Hai cầm nhang thổi một hơi vào chai nước, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi nhổ lại vào chai đó, đưa cho chị về nhà uống. Với một đứa trẻ “ho kéo dài”, cô Hai bốc một nắm cơm trong chén nhai nhồm nhèm, đồng thời cầm vài cây nhang đang cháy đút vào mồm nhai chung. Sau đó, cô nhả cục cơm ra đắp vào người đứa trẻ… Chính quyền chưa kiên quyết xử lý Vì sao kiểu chữa bệnh phản khoa học như thế vẫn tồn tại nhiều năm tại địa phương? Ông Phan Bá Hoan, Chủ tịch UBND xã Long An (huyện Cần Giuộc), cho biết: “Người phụ nữ lên đồng trên tên thật là Hồ Thị Lớn. Trước đây, vợ chồng bà là hộ nghèo trong xã. Năm 2004, bà bắt đầu làm thuốc trị bệnh và từ đó cuộc sống khá hơn. Tuy nhiên, đó cũng là lúc UBND xã nhận được đơn phản ánh của bà con xung quanh về cách trị bệnh mê tín của bà. Xã đã mời bà đến làm việc và giao cho hội phụ nữ xã giáo dục. Năm 2007, gia đình bà vẫn tiếp tục vi phạm, xã yêu cầu bà viết giấy cam kết ngưng hoạt động nhưng bà không chịu ký. Nhiều lần xã buộc bà đến ký giấy, lăn tay (do bà không biết chữ) thì lần nào bà cũng ngất xỉu… để phản đối việc bị cấm hành nghề. Sau đó, xã nhận được nhiều đơn xin cho bà hành nghề trở lại, hầu hết là đơn của bà con ở các tỉnh khác. Tới đây, xã sẽ kiên quyết hơn để dẹp bỏ hình thức chữa bệnh mê tín dị đoan trái pháp luật này”. Bà Nguyễn Hồng Mai, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, cũng cho biết: “Quan điểm của huyện là kiên quyết không cho tồn tại việc chữa bệnh bằng bùa phép đậm chất mê tín. Trách nhiệm theo dõi, xử lý sai phạm này là của UBND xã. Nếu bà Lớn đã từng bị xử lý mà vẫn tiếp tục vi phạm thì nay phải có hình thức chế tài mạnh hơn. Trường hợp xã cần được hỗ trợ thì huyện sẽ tăng cường giúp đỡ để tình trạng trên không còn tái diễn”. Bệnh có thể nặng thêm Cứ đến mùng tám, 15, 18, 28, 30 của các ngày rằm lớn, bà con tụ tập đông lắm, ai cũng mua trái cây vào cúng, phần đông là người từ TP.HCM và tỉnh khác đến. Xóm này ít ai đi vì người ta không tin. Bởi bà ấy biết gì mà trị bệnh, lừa gạt người ta thì có. Bà hốt toàn là lá xoài, rễ mướp, dứa gai… uống vào bệnh càng nặng thêm. Chị D. (hàng xóm của bà Lớn) Tiếng là bốc thuốc không lấy tiền nhưng bà Lớn để cái chuông to trên bàn thờ rồi người nhà của bà lấy tiền bỏ vào cho mọi người thấy mà bỏ theo, mỗi lần bỏ ít nhất là 50.000 đồng. Ngoài ra, bà còn cho những người đến cúng vái thường xuyên mượn tiền với lãi suất khoảng 10%/tháng. Khi mượn thì phải ký giấy vay tiền nhưng lãi suất thì chỉ thỏa thuận miệng. Ông BT (ở gần nhà bà Lớn) THÁI HIẾU - NGUYỄN HIỀN