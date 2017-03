Lên mạng tìm văn bản: Trật như chơi!

Cách đây một tuần, tôi có vào website của Sở Tư pháp TP.HCM (sotuphap.hochiminhcity.gov.vn) để tìm hiểu số tiền phải đóng khi muốn đi công chứng hợp đồng nhà đất. Nhấp chuột vào mục “lệ phí” ở góc trái và liền sau đó là mục “lệ phí công chứng”, tôi có ngay kết quả là Thông tư liên tịch số 93/2001 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

Tưởng vậy là xong nhưng chợt nhớ một người bạn có kể về số tiền khá cao đã đóng cho phòng công chứng nọ nên tôi đâm ra nghi ngờ: Còn có văn bản nào khác nữa không? Để xác tín, tôi vào trang web của UBND TP.HCM (hochiminhcity.gov.vn) và nhấp ngay vào phần “công báo TP.HCM” ở góc trái. Chọn mục “văn bản theo lĩnh vực” vì thấy có vẻ phù hợp với nhu cầu của mình, tôi tiếp tục chọn lĩnh vực “công chứng-chứng thực”. Nhưng rất tiếc, trả lời tôi là hàng chữ “chưa có văn bản nào có thông tin lĩnh vực”.

Không dễ dàng thua cuộc, tôi vào trang web hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Văn phòng Quốc hội (vietlaw.gov.vn) mà lâu nay tôi vẫn hay vào và cũng đã nhiều lần có được kết quả như mong muốn. Chọn từ khóa “công chứng” và loại văn bản là “thông tư liên tịch”, tôi cũng chỉ tìm thấy cái mới nhất là Thông tư 93/2001.

Cẩn thận hơn nữa, tôi tiếp tục vào website của Bộ Tư pháp (moj.gov.vn) và nhấp vào phần “công chứng”. Thấy mục “phí công chứng”, tôi nhấp vào và nhìn thấy ngay “mức thu lệ phí công chứng” (?). Tức thì Thông tư 93/2001 cũng hiện ra và không còn cái nào khác hơn.

Tới đây thì tôi cảm thấy yên tâm và định bụng cứ theo văn bản đó mà làm. Đến khi tình cờ gọi điện thoại cho một công chứng viên, tôi mới biết mình đã… nhầm to! Thông tư liên tịch 93/2001 đã hết hiệu lực vào cuối năm 2008 và tại thời điểm này thì Thông tư liên tịch 91/2008 đang có hiệu lực mà theo đó, khoản thu trong công chứng không còn là lệ phí công chứng mà là phí công chứng.

Đáng lưu ý là mức thu mới cao hơn nhiều lần so với mức thu cũ. Như đối với hợp đồng mua bán căn nhà trên 1 tỉ đồng, quy định cũ là 500.000 đồng/hợp đồng; quy định mới là 1 triệu đồng cộng 0,07% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1 tỉ đồng; đối với hợp đồng ủy quyền, quy định cũ là 20.000 đồng, quy định mới là 40.000 đồng v.v…

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đem quy định cũ ra thương thảo với khách hàng, hoặc nếu tôi đang làm dịch vụ tư vấn cho nhiều người khác? Chắc chắn là tôi sai, là tôi phải xin lỗi, thậm chí có thể phải móc tiền túi ra bồi thường. Nhưng còn các chủ nhân đầy uy tín của các trang web trên, vì sao lại quên cập nhật văn bản mới trong lĩnh vực mình phụ trách để có thể gây bé cái nhầm cho nhiều người truy cập?

Thêm một chi tiết nữa cần đề cập, đó là lệ phí khác với phí (lệ phí do cơ quan nhà nước thu khi thực hiện công việc quản lý nhà nước; phí do cá nhân, tổ chức thu khi cung cấp dịch vụ). Đây chính là lý do mà sau này khi tôi gõ từ khóa lệ phí công chứng vào vietlaw.gov.vn, kết quả hiện ra là Thông tư 93. Nhưng khi tôi gõ từ khóa phí công chứng thì kết quả hiện ra là Thông tư 91. Nhiều người dân có thể không quan tâm đến sự khác biệt trên vì gọi cách nào thì bản thân cũng phải móc tiền ra đóng. Nhưng cơ quan chức năng cấp cao như Bộ Tư pháp không được phép nhầm lẫn hai khoản thu này.

MINH HẰNG (Quận 1)