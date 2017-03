Lên website công an tìm tài sản bị mất

Trung tá LÊ MINH LÊ, Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an quận 3: Lý do người dân cần phải trình báo ngay khi mất xe Ngay khi bị mất xe, người dân cần tới trực tiếp trình báo ở cơ quan công an gần nhất. Sau này nếu cơ quan công an hoặc đơn vị nào đó bắt được đối tượng, tìm được xe sẽ căn cứ vào biển số xe, số khung, số máy thông báo về quận đó. Nếu có trình báo, công an sẽ nhanh chóng căn cứvào hồ sơ lưu vàliên lạc để người bịmất đến nhận. Thông tin tìm kiếm chủ sởhữu bao gồm: Biển sốxe (hoặc không cóbiển số), số khung, số máy (hoặc đã bịđục sốkhung, sốmáy), loại xe (xe Lead, Wave, AirBlade…) để người dân nếu không may bị mất xe (bị trộm cắp…) tìm kiếm thông tin xe của mình ở đây. Ngay khi bị mất, người dân đến trình báo ngay tại cơ quan công an gần nhất thì thông tin sẽ được lưu giữ, việc tìm thông tin chủxe và trao trả lại xe sẽ dễ dàng hơn. NGUYỄN TRÀ ghi