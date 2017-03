Linh hoạt nhập hộ khẩu cho trẻ

Pháp Luật TP.HCM ngày 24-2 đăng bài “Phải gỡ rối về giấy chứng minh cho trẻ” phản ánh tình trạng các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như cha hoặc mẹ chết mà người kia bỏ đi đâu không rõ, hiện sống với người thân… thì việc nhập hộ khẩu để làm giấy chứng minh cho các cháu là rất khó.

Mới đây, phía Công an TP.HCM cho biết với một số trường hợp đặc biệt, vừa qua nơi đây đã xin ý kiến của Bộ Công an linh hoạt giải quyết.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Cao Văn Đen, Phó phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an TP.HCM, chỉ dẫn thêm trường hợp các cháu đang ở với cha hoặc mẹ nhưng cha hoặc mẹ cũng không có chứng minh nhân dân để làm hợp đồng thuê nhà (hoặc ở nhờ) khi có người bảo lãnh thì vẫn có thể được làm thủ tục nhập hộ khẩu.

Người dân đang làm thủ tục nhập hộ khẩu tại Công an TP.HCM. Ảnh: HTD

Theo Thượng tá Cao Văn Đen, Công an TP đã xin ý kiến của Bộ Công an gỡ vướng trường hợp này. Điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014 (quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú) quy định: Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân. Trường hợp văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của ủy ban cấp xã. Do đó, nếu trường hợp một người không có chứng minh, được chủ hộ bảo lãnh cho nhập hộ khẩu mà không thể ra công chứng hợp đồng được thì chỉ cần viết bản xác nhận về việc cho ở nhờ và được ủy ban cấp xã nơi chủ hộ thường trú xác nhận là có thể thay thế cho hợp đồng...

Cụ thể về giấy xác nhận, Thượng tá Cao Văn Đen cho biết nội dung giấy xác nhận chỉ cần thể hiện họ và tên chủ hộ, địa chỉ nhà ở cụ thể, diện tích nhà là bao nhiêu và đồng ý bảo lãnh cho người nào vào nhập hộ khẩu. Điều cần lưu ý ở đây là những hướng dẫn trên chỉ được áp dụng cho những trường hợp đặc biệt không có chứng minh nhân dân. Cấp xã, phường không thể không xác nhận văn bản xác nhận cho ở nhờ của người bảo lãnh vì theo quy định của pháp luật, những văn bản nào không trái với quy định của pháp luật thì phải xác nhận cho người dân.