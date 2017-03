Linh hoạt trả BHXH cho công nhân

Nhiều công nhân Công ty Diễn Viên (chuyên gia công áo khoác ở phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) phản ánh mấy tháng qua, tổng giám đốc Kim Jea Seon (quốc tịch Hàn Quốc) không có mặt tại công ty. Nhiều công nhân xin nghỉ việc, chuyển công tác không được giải quyết các chế độ do không có người ký các quyết định liên quan để làm thủ tục. Đỉnh điểm là sáng 28-8, hàng trăm công nhân đã tập trung yêu cầu công ty trả sổ BHXH để họ giải quyết chế độ BHXH, thai sản, ốm đau.

Ông Nguyễn Văn Chí, Giám đốc điều hành Công ty Diễn Viên, cho biết từ nhiều tháng nay, phía công ty cũng đã cố gắng liên lạc nhưng vẫn không có thông tin về tổng giám đốc. Hiện nay công ty nợ nhiều khoản gồm tiền BHXH, thuế, hải quan…

Chúng tôi đưa vấn đề này trao đổi với ông Bùi Hữu Phong, Giám đốc BHXH tỉnh Bình Dương. Ông Phong cho biết Công ty Diễn Viên nợ BHXH hơn 13,4 tỉ đồng. Tổng giám đốc vắng mặt nên việc giải quyết các chế độ của công nhân bị đình trệ. Trong tình thế này, cơ quan BHXH quyết định linh hoạt chốt sổ BHXH để trả cho người lao động.

Công nhân Công ty Diễn Viên đã được tháo gỡ việc chốt sổ BHXH khi tổng giám đốc vắng mặt ở công ty trong thời gian dài. Ảnh: PĐ

Cụ thể theo ông Phong, do không biết đến khi nào tổng giám đốc mới xuất hiện để ra quyết định cho công nhân thôi việc, BHXH thống nhất hướng dẫn người lao động muốn nghỉ việc và hưởng chế độ BHXH một lần thì chỉ cần viết đơn đề xuất với BHXH. Căn cứ vào đây BHXH sẽ chốt sổ cho người lao động.

Ông Phong cho biết do Công ty Diễn Viên chỉ đóng BHXH đến tháng 5-2013 nên cơ quan sẽ chốt sổ đến thời điểm này. Những lao động có yêu cầu nhận trợ cấp BHXH một lần sẽ được giải quyết tại cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương. Còn phần tiền BHXH mà công ty chưa đóng cho người lao động từ tháng 6-2013 đến nay, cơ quan BHXH tỉnh sẽ khởi kiện buộc công ty đóng. Sau khi công ty đóng tiền, BHXH tỉnh sẽ gọi điện thoại thông báo cho từng người để bổ sung thời gian đóng BHXH, kể cả lao động vào làm việc từ tháng 6-2013 đến nay.

“Song song với việc này, tới đây chúng tôi chính thức kiến nghị các bộ, ngành nên bỏ quyết định cho thôi việc của chủ sử dụng lao động đối với người lao động để làm căn cứ hưởng chế độ BHXH. Thay vào đó, chúng ta cần căn cứ vào nguyện vọng của người lao động và danh sách đã đóng BHXH để chốt sổ cho họ. Đây là tiền của người lao động nên họ phải được hưởng chứ để chậm trễ, người lao động phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi không có việc làm, tiền nhà trọ, tiền học cho con và các điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khác sẽ đè nặng lên vai họ” - ông Phong nói.

PHONG ĐIỀN